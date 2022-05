USA podporujú akékoľvek kroky Fínska a Švédska ohľadom snahy vstúpiť do NATO

"Podporili by sme prihlášku Fínska či Švédska do NATO, ak by ju podali," uviedla hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová. "Budeme rešpektovať akékoľvek ich rozhodnutie," dodala. Fínsky prezident Sauli Niinistö a tamojšia premiérka Sanna Marinová v spoločnom vyhlásení vo štvrtok oficiálne oznámili, že podporujú vstup svojej vlasti do NATO.

Historická zmena v postoji

Agentúra Reuters upozorňuje, že ide o historickú zmenu v politike Fínska vyvolanú ruskou inváziou na Ukrajinu. Úsilie Fínska stať sa členskou krajinou NATO podporili viaceré krajiny vrátane Francúzska, Nemecka či Slovenska, ako aj generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg.

Fínsko a susedné Švédsko, ktoré taktiež zvažuje vstup do Aliancie, si totiž zachovávali neutralitu aj počas studenej vojny, a to preto, aby neprovokovali Sovietsky zväz. Švédsko má svoje rozhodnutie o prípadnom vstupe do Aliancie oznámiť v najbližších dňoch.