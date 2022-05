Fínsko i Švédsko podľa predsedu Zahraničného výboru Národnej rady spĺňajú podmienky vstupu do NATO

BRATISLAVA - Fínsko i Švédsko sú krajiny, ktoré budú určite spĺňať kritériá na vstup do NATO. Uviedol to predseda Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Marián Kéry (Smer-SD). Je podľa neho otázkou, či by vstup do NATO krajiny susediacej s Ruskom viedol k upokojeniu situácie alebo eskalácii napätia.

Podľa Kéryho nestačí len to, že nejaký štát prejaví záujem stať sa členom Severoatlantickej aliancie, musí spĺňať aj podmienky. V prípade Fínska a Švédska to podľa neho platí. Spomenul príklad Ukrajiny, ktorej "sme dávali falošné nádeje, aby boli členmi NATO a vedeli sme dobre, že dlhé roky nebude spĺňať kritériá".

Prezident aj premiérka podporujú vstup krajiny do NATO

Rusko je podľa Kéryho citlivé na to, že by sa hranica NATO posúvala priamo k ich územiu. Zároveň dodal, že ide výlučne o rozhodnutie Fínska a nemá problém so vstupom tejto krajiny do NATO. Fínsky prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová v spoločnom vyhlásení vo štvrtok (12. 5.) oficiálne oznámili, že podporujú vstup krajiny do NATO. Švédsko má svoje rozhodnutie o prípadnom vstupe do Aliancie oznámiť v najbližších dňoch.