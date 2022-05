Minister zahraničných vecí Haavisto: Fínsko je vážne znepokojené správaním Ruska

"Vojna začatá Ruskom ohrozuje bezpečnosť a stabilitu celej Európy," povedal Haavisto prostredníctvom videokonferencie poslancom Európskeho parlamentu.Fínsko podľa ministra možnosti členstva v NATO na úrovni parlamentu zvažuje už niekoľko rokov. "Myslím, že 18 rokov tvrdíme, že ak sa bezpečnostná situácia v blízkosti Fínska alebo v oblasti Baltského mora zmení, sme pripravení uvažovať o členstve v NATO," povedal Haavisto pre BBC.

"Psychicky sme na to pripravení, no ešte sa neobjavila potreba zlepšiť bezpečnosť, nemali sme pocit ohrozenia," priblížil minister. Názor mnohých Fínov sa však podľa jeho slov zmenil po 24. februári tohto roka, keď Rusko začalo inváziu na Ukrajine. "Fíni sú veľmi orientovaní na bezpečnosť. Pýtame sa, čo keby sa toto stalo nám? Čo keby sa toto stalo na našich hraniciach?" povedal minister. Fíni si podľa jeho slov takéto isté otázky kládli aj v súvislosti so situáciou v Bielorusku, keď táto krajina vysielala migrantov na hranice s Poľskom či pobaltskými krajinami.

Rusko by sa nemalo cítiť ohrozené

Haavisto pripomenul, že spolupráca s Ruskom na spoločných hraniciach je už mnoho rokov "dobrá". Súčasné vzťahy medzi oboma krajinami však označil za "chladné". Fíni majú podľa neho pocit solidarity s Ukrajinou, pretože Sovietsky zväz v období druhej svetovej vojny napadol Fínsko. Tým sa začala tzv. zimná vojna.

Rusko by sa však nemalo cítiť ohrozené vstupom Fínska a Švédska do NATO. "Sme mierumilovná krajina, udržiavame si s Ruskom pokojné hranice a očakávame budúcnosť, keď bude môcť pokračovať normálna spolupráca s Ruskom," povedal šéf fínskej diplomacie.