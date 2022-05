Šíri sa ďalší HOAX: Dvadsať LNG tankerov neminie ročné palivo určené pre všetky autá na svete

BRATISLAVA - Tisíce používateľov Facebooku od začiatku apríla 2022 zdieľali príspevok s tvrdením, že 20 tankerov so skvapalneným zemným plynom (LNG) spotrebuje pri ceste z USA do Európy toľko paliva ako všetky autá na svete za rok. Toto tvrdenie je nepravdivé. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

Moderné LNG tankery nespotrebúvajú takmer žiadnu ropu. Na pohon totiž používajú časť svojho nákladu. Gregor Schellenberger, profesor z univerzity v Brémach, v rozhovore pre AFP povedal, že moderný tanker prevážajúci skvapalnený plyn nie je poháňaný ropou, ale na výrobu pohonnej energie zvyčajne používa odparený plyn z nádrží na skvapalnený plyn. Odparený plyn je skvapalnený plyn, ktorý sa počas skladovania v lodných nádržiach vyparuje a tankery ho používajú na svoj pohon. Podľa Schellenbergera majú LNG tankery takzvané dvojpalivové motory, ktoré môžu pracovať na plyn a tiež na ťažký olej, ten však spravidla používajú len na manévrovanie v prístavoch a v prieplavoch.

Zdôraznil, že aj keby 20 takýchto tankerov používalo výlučne ťažký vykurovací olej počas celej plavby z USA do Európy, celková spotreba ropy by predstavovala menej než jednu tisícinu paliva, ktoré spotrebujú vozidlá na celom svete za jeden rok. Ilustroval to na výpočte, pri ktorom vychádzal z údajov tankera British Pioneer, ktorý bol vyradený z prevádzky v roku 2018. Fiktívna trasa jeho výpočtu viedla z americkej Louisiany do Rotterdamu a späť, čo predstavuje približne 10.000 námorných míľ, respektíve 18.500 kilometrov. Na prekonanie tejto vzdialenosti potrebuje zhruba 20 dní.

Pri maximálnej dennej spotrebe 100 ton ťažkého vykurovacieho oleja by celkovo minul 2000 ton tohto oleja. Z toho vyplýva, že 20 takýchto tankerov by spotrebovalo 40.000 ton ťažkého vykurovacieho oleja, alebo inými slovami približne 40 miliónov litrov paliva. Čo podľa Schellenbergera zodpovedá zhruba 80.000 vozidlám, ktoré spotrebujú 500 litrov paliva ročne. Pritom len v Nemecku spotreba pohonných hmôt všetkých motorových vozidiel v roku 2020 predstavovala 42 miliárd litrov paliva. Portál BloombergNEF uvádza, že v roku 2019 bolo na výrobu paliva pre vozidlá potrebných približne 42,5 milióna barelov surovej ropy denne. To sa rovná 15 miliardám barelov alebo 2,3 miliardám ton ropy ročne.