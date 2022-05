AKTUÁLNE Gazprom nebude transportovať plyn cez Poľsko cez plynovod Jamal

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

MOSKVA - Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom už nebude môcť vyvážať plyn do Európskej únie potrubím Jamal cez Poľsko. Firma dnes oznámila, že dôvodom sú ruské sankcie na firmu EuRoPol GAZ, ktorá vlastní poľskú časť plynovodu Jamal. Ten vedie z Ruska cez Bielorusko a Poľsko do Nemecka. Nemecký úrad pre reguláciu energetického trhu ale podľa agentúry Reuters nepredpokladá, že by prerušenie dodávok viedlo k bezprostrednému zhoršeniu situácie v zásobovaní plynom.