Kradnú Ukrajinci Slovákom prácu? Prokremeľská propaganda funguje na plné obrátky: Takto to je, tvrdí polícia!

Trh práce na Slovensku si toho za posledné dva roky prežil veľa. Prv slovenských zamestnávateľov a zamestnancov skúšala pandémia koronavírusu, teraz zas vojna na Ukrajine. Invázia, ktorú začalo Rusko, však spôsobila, že mnohí Ukrajinci sa rozhodli odísť z domovov a ujsť do bezpečia, aj na Slovensko. Aby tu prežili, museli sa však zamestnať. A práve to v súčasnosti vo veľkom využíva prokremeľská propaganda na šírenie rôznych dezinformácií. Podľa ich slov totiž Ukrajinci kradnú Slovákom prácu. Policajti zo skupiny, ktorá vyvracia dezinformácie a hoaxy šíriace sa sociálnymi sieťami však tvrdia, že všetko je inak.

„Nie je tomu tak. Ide len o dezinformačný naratív, ktorý má u Slovákov vyvolať strach, neistotu a nenávisť k utečencom z Ukrajiny. Práce je dostatok pre Slovákov aj pre ľudí z Ukrajiny. Podľa predikcie zo strany zamestnávateľov by práve Ukrajinci mali byť pracovnou silou, ktorá pomôže na pozíciách, o ktoré Slováci nejavia záujem, hovorí Katarína Tešla, PR manažérka portálu Kariéra.sk,“ upozornila polícia. Ako dodali, pri demografickej krivke Slovenska je vidieť, že naša populácia starne, a preto je zamestnávanie Ukrajincov dobrá príležitosť pre Slovensko.

HOAXERI DAJTE SI POHOV, VAŠA NENÁVISŤ UŽ NIKOHO NEZAUJÍMA: UKRAJINCI PRÁCU NIKOMU NEKRADNÚ, NAOPAK, POTREBUJEME ICH AKO... Posted by Hoaxy a podvody - Polícia SR on Monday, May 2, 2022

A to z dôvodu, že trh práce bude musieť hľadať riešenie problému s chýbajúcou pracovnou silou. Niektoré firmy však po zahraničných pracovníkoch siahla už pred niekoľkými rokmi. Ani to však nie je dôvod, prečo by sa Slováci museli obávať o svoje miesta. „Sledujeme, že téma Ukrajincov, ktorí prichádzajú na pracovný trh, sa na Slovensku stáva pomaly kontroverznou, pretože ľudia majú obavy z toho, aby ich nevytlačili z miest. Je to pochopiteľné, pretože počas koronakrízy prišlo množstvo ľudí na Slovensku o prácu a obávajú sa, že teraz budú mať komplikovanejšiu situáciu. Ak sa však pozrieme na trh práce, zo strany firiem prichádzajú tisíce ponúk na pozície, ktoré potrebujú obsadiť,“ ozrejmili policajti s tým, že práce je dostatok, a to aj pre Slovákov, ako aj pre Ukrajincov, ktorí utekajú pred vojnou.