Draghi vyzval na zmenu mechanizmov EÚ: Svoju víziu nazval pragmatickým federalizmom

ŠTRASBURG - Taliansky premiér Mario Draghi vyzval v utorok počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) na rýchle prehodnotenie mechanizmov Európskej únie, aby mohla čeliť bezprecedentným výzvam spojeným s ruskou vojenskou inváziou na Ukrajinu a so zvyšujúcimi sa cenami energií. Historické výzvy, ktoré konflikt na Ukrajine prináša, pritom musia podľa Draghiho posilniť EÚ. Informujú o tom agentúry ANSA, AFP a Bloomberg.

Inštitúcie Európskej únie nedokážu podľa Draghiho rýchlo reagovať na výzvy, ktoré prináša dnešný moderný svet, a preto je podľa neho čas na prehodnotenie európskych dohôd. "Európske inštitúcie, ktoré desaťročia budovali naši predchodcovia, slúžili európskym občanom dobre, avšak pre realitu, ktorej teraz čelíme, sú nedostatočné," uviedol Draghi.

Svoju víziu o reforme nazval "pragmatickým federalizmom"

Svoju víziu o novej forme EÚ nazval "pragmatickým federalizmom", ktorý bude zahŕňať spoločné prijímanie rozhodnutí pre rôzne sektory vrátanie ekonomiky, energií, obrany a zahraničnej politiky. "Ak si toto vyžaduje začať proces pre zmenu dohôd EÚ, mali by sme tak urobiť," povedal Draghi európskym zákonodarcom.

Európska únia, ktorá čelí krízam, si podľa neho vyžaduje aj zrýchlenie európskych integračných procesov, pričom Draghi vyzval predovšetkým na koordinované prijímanie rozhodnutí v sfére obrany a zahraničnej politiky.

Taliansky premiér okrem toho uviedol, že jeho krajina podporí snahy Albánska a Severného Macedónsko o vstup do Únie, pričom sa vyslovil za okamžité otvorenie prístupových rokovaní. "Musíme plne integrovať krajiny, ktoré majú európske ambície... Sme za to, aby všetky tieto krajiny vstúpili do Európskej únie, a chceme tiež, aby sa jej členom stala Ukrajina," uviedol Draghi.