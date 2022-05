Čech dával kolegyni tajne do kávy prášok na spanie! Budila sa na „funenie“ a s rukou v nohavičkách

Prípad by mal už tento mesiac začať prejednávať súd. Podľa štátneho zástupcu 64-ročný muž, ktorý bol zamestnancom plzenskej bezpečnostnej agentúry, pridával svojej kolegyni tajne do kávy uspávadlo, aby sa na nej mohol sexuálne ukájať. Obvinenému mužovi hrozí za znásilnenie trest odňatia slobody až na 10 rokov. Podľa webu novinky.cz, ktorý na prípad upozornil, malo k sexuálnym atakom prichádzať opakovane od apríla do augusta minulého roka. Odvolávajú sa pritom na text obžaloby. „Obvinený v kancelárii budovy súkromnej bezpečnostnej služby pridával poškodenej najskôr do jedla a potom opakovane do pitia omamnú látku. Potom, čo žena zaspala, pokúšal sa ju vyzliecť z nohavíc a chytal ju na prsiach a pošve,“ citujú.

Žena sa pri týchto dotykoch a mužovom „funení“ mala vždy po nejakej dobe prebrať a kolegu od seba odstrčiť. To, že v jej náhlej únave a spánku má mať prsty on sám, vraj spočiatku vôbec netušila. „Vždy sa ku mne správal slušne. Niekoľkokrát mi povedal, že sa mu páčim, ale nerobil mi žiadne návrhy,“ uviedla.

Prvýkrát jej mal dať muž uspávací prostriedok do ovocného pohára, ktorý sám pripravil. „Bolo to vlani na jar počas spoločnej služby. Urobil pre oboch jahody so šľahačkou a ananásom. Zjedla som celý pohár, aj keď bol na dne horký. Pripísala som to chuti ananásu. Po chvíľke som bola strašne unavená, chcelo sa mi hrozne spať a prestala som úplne koordinovať pohyby,“ opisuje udalosti. „Kolega mi pomohol dôjsť do vedľajšej miestnosti, kde som okamžite zaspala. Keď som sa prebrala, ležala som na boku a on tesne za mnou. Mala sme rozopnuté nohavice a cítila jeho prsty pod nohavičkami. Tak som mu ruku odstrčila a povedala, aby s tým prestal,“ pokračovala.

Podobný scenár sa však odohral ešte niekoľkokrát a to po vypití kávy. „Zakaždým, akonáhle som sa prebudila, siahal mi na prsia, hrozne pri tom funel a robil kopulačné pohyby. Keď som ho odstrčila a povedala, nech vypadne, tak to urobil. Tiež som sa ho spýtala, čo to má znamenať. Na to mi odpovedal, že mi predsa hovoril, že sa mu páčim,“ vypovedala.

Postupne v nej začalo narastať podozrenie, že jej kolega niečo pridáva do kávy. Vždy, keď si nápoj pripravila, z neho totiž vypila iba časť a išla na kontrolu objektov. „Keď som sa vrátila, tak som dopila zvyšok. Vlani v decembri som ale predstierala, že som kávu dopila, ale v skutočnosti som ju preliala do pohára. Na dne hrnčeka ostali malé biele zrniečka,“ povedala s tým, že kolegu s celou vecou konfrontovala a ten sa priznal, že jej do nej niečo hodil, aby boli „veselí.“

Obvinený muž neskôr pred vyšetrovateľom priznal, že žene pridal do kávy prášok, ale malo to byť preto, aby je zostalo nevoľno. Vraj sa jej chcel takto pomstiť za to, že o ňom na pracovisku roznášala klebety. Biely prášok, ktorý jej do kávy hodil, mal kúpiť v Prahe od neznámeho muža. „Tomu som povedal, že potrebujem niečo, po čom by bol človek malátny, a hlavne aby zvracal a bolelo ho brucho,“ uviedol vo výpovedi.

Muž mal byť údajne už v minulosti za podobné konanie odsúdený. Podľa portálu novinky.cz mal pred 12 rokmi pridať uspávací prášok do kávy žene, s ktorou viedol pohovor. Potom, ako zaspala, mal na nej vykonať súlož.