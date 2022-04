Marinová o vstupe do NATO: Fínsko sa rozhodne v priebehu niekoľkých týždňov

Galéria fotiek (1) Fínska premiérka Sanna Marinová.

Zdroj: SITA/Ludovic Marin, Pool via AP

HELSINKI - Fínsko sa rozhodne o prípadnom podaní žiadosti o vstup do Severoatlantickej aliancie v priebehu niekoľkých týždňov. V stredu to oznámila fínska premiérka Sanna Marinová na tlačovej konferencii so svojou švédskou kolegyňou Magdalenou Andressonovou. Informovala o tom agentúra AFP.