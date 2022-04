Váš partner je pozitívny na KORONAVÍRUS a vy nie? Vedci odhalili, čo výrazne ovplyvňuje to, či sa nakazíte

NANTES - Vy nemáte koronavírus, ale váš partner áno? Napriek vysokému riziku nákazy sa často stáva, že jeden alebo viac ľudí v jednej domácnosti zostane ušetrených. Môže to byť spôsobené krvnou skupinou, ako ukazuje francúzska štúdia.

Ak sa nakazí človek v rodine, väčšinou to od neho chytia aj ďalší príbuzní, ktorí spolu žijú pod jednou strechou. Najmä ak ide o partnera, s ktorým zdieľate spálňu. Ale nie vždy to tak je. Niekedy sa niektorí členovia rodiny neinfikujú ani napriek blízkemu kontaktu. Ako je to možné?

Od začiatku pandémie viaceré štúdie skúmali, ako sa krvné skupiny môžu podieľať na tom, či sa niekto ľahko nakazí alebo nie. Výskum Univerzity v Nantes vo Francúzsku, ktorej výsledky boli zverejnené v časopise Frontiers of Microbiology, teraz opäť poukazuje na možné súvislosti. Vedci zisťovali, ako krvná skupina ovplyvňuje prenos koronavírusu u párov, ktoré žili v domácnosti a zdieľali spoločnú spálňu. Na tento účel bolo požiadaných viac ako tristo zamestnancov nemocníc, ktorým bol v rokoch 2020 a 2021 diagnostikovaný COVID-19, aby anonymne vyplnili dotazník. Museli uviesť nielen svoju krvnú skupinu, ale aj to, či sa partner nakazil a ak áno, ktorý partner sa infikoval ako prvý a ako dlho trvalo, kým sa u druhého človeka objavili príznaky. Predpokladom bolo, že medzi infekciami dvojíc nebolo viac ako osem dní.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Riziko infekcie je najvyššie u párov s kompatibilnými krvnými skupinami

Výskumníci odhalili, že k prenosu SARS-CoV-2 dochádzalo najčastejšie, keď boli krvné skupiny partnerov kompatibilné. To znamená, že pri transfúzii ich krvné skupiny k sebe pasujú. Zo 131 párov, v ktorých jeden partner infikoval druhého, bolo 93 krvných skupín kompatibilných a iba 38 nie. Z 220 párov, ktoré nenakazili svojho partnera, bolo 104 kompatibilných a 98 nie. Vedci preto predpokladajú, že inkompatibilita krvných skupín je spojená aj s nižším rizikom prenosu symptomatickej infekcie:

U párov s kompatibilnými krvnými skupinami bolo riziko infekcie 47,2 percenta.

U párov, ktorých krvné skupiny sa nezhodovali, bolo riziko nákazy len 27,9 percenta.

Ak teda partneri majú krvné skupiny, ktoré sa nezhodujú, riziko infekcie je u nich o 41 percent nižšie ako u párov so zhodnými krvnými skupinami.

Tieto krvné skupiny sa zhodujú:

Krvná skupina 0- je kompatibilná s: 0-, 0+, B-, B+, A-, A+, AB-, AB+

Krvná skupina 0+ je kompatibilná s: 0+, B+, A+, AB+

Krvná skupina B- je kompatibilná s: B-, B+, AB-, AB+

Krvná skupina B+ je kompatibilná s: B+, AB+

Krvná skupina A- je kompatibilná s: A-, A+, AB-, AB+

Krvná skupina A+ je kompatibilná s: A+, AB+

Krvná skupina AB- je kompatibilná s: AB-, AB+

Krvná skupina AB+ je kompatibilná s: AB+

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/Milan Kapusta

U ľudí s krvnou skupinou 0 je menšia pravdepodobnosť, že sa nakazia

Na základe vyhodnotenia údajov boli vedci tiež schopní určiť, že ľudia s určitými krvnými skupinami sú vo všeobecnosti zasiahnutí infekciou s rôznou frekvenciou, a preto majú aj iné riziko infekcie. Podľa francúzskej štúdie je u ľudí s krvnou skupinou 0 menšia pravdepodobnosť, že sa nakazia SARS-CoV-2 ako ľudia s inými krvnými skupinami. Ale, vírus môžete ľahko preniesť na iných a máte zvýšené riziko, že sa stanete super šíriteľmi, pretože krvná skupina 0 je kompatibilná so všetkými krvnými skupinami.

Najvyššie riziko nákazy majú podľa výskumu ľudia s krvnou skupinou AB. Sami však nemôžu vírus prenášať ďalej, pretože krvná skupina je najmenej kompatibilná s tými ostatnými. Absolútne najčastejšie infikovaní sú ľudia s krvnou skupinou A. Súvisí to aj s tým, že krvná skupina je v populácii veľmi častá.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Vedci z univerzity v Nantes preto dospeli k záveru, že kompatibilita, resp. inkompatibilita krvných skupín má vplyv na infekčný proces v populácii. Napríklad vo Francúzsku je 34 percent stretnutí nekompatibilných s krvnou skupinou. Preto autori odhadujú, že samotné charakteristiky krvných skupín zabránili 14 percentám možných prípadov prenosu.