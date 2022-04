Jednoznačný verdikt rozsiahlej štúdie: Ivermektín nepomáha pri COVIDE, ale tieto lieky áno

Štúdia, zverejnená v stredu v odbornom časopise New England Journal of Medicine, skúmala účinnosť lieku proti covidu na vzorke 1300 pacientov v Brazílii, ktorým bol podávaný buď Ivermektín, alebo placebo. Z nich muselo byť do nemocnice prevezených sto pacientov s Ivermektínom a zároveň 111 tých, ktorí brali placebo. "Neexistujú žiadne známky jeho prínosu. Dúfajme, že teraz, keď už ľudia majú k dispozícii podrobnosti a dáta, to väčšinu lekárov odvedie od Ivermektínu k iným spôsobom liečby," citoval denník The New York Times experta na infekčné choroby z Minnesotskej univerzity Davida Boulwara.

Obľuba Ivermektínu stúpala predovšetkým v druhom roku pandémie covidu-19. Mnoho štátov, vrátane Slovenska, potom schválila jeho mimoriadne použitie pre pacientov s ťažkým priebehom ochorenia. Americký podcastový moderátor Joe Rogan ho opakovane propagoval vo svojich vystúpeniach. Vlani počas jedného augustového týždňa utratili americké poisťovne za liečbu týmto liekom 2,4 milióna dolárov.

Stanica BBC minulý rok v októbri s odkazom na zistenie štyroch nezávislých vedcov uviedla, že všetky vedecké výskumy poukazujúce na účinnosť Ivermektínu proti covidu obsahovali vážne chyby alebo vykazovali známky manipulácie s dátami. Najnovšia klinická štúdia je súčasťou rozsiahleho výskumu liekov na COVID-19. Ten doposiaľ zhodnotil jedenásť prípravkov a odhalil, že dva z nich - Fluvoxamín a Peginterferón lambda - sú čiastočne účinné.