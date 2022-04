Dostali ste tretiu dávku vakcíny proti KORONAVÍRUSU od Pfizeru? Zistenie vedcov vás bude určite zaujímať

LOS ANGELES - Je potrebná druhá posilňovacia dávka alebo nie? Odporúčania v tejto oblasti sa stále menia. Je to spôsobené aj tým, že vedeckých štúdií na túto tému je stále málo. Nové údaje z USA poskytujú ďalšie poznatky, ktoré naznačujú, že štvrtá dávka má svoj význam.

Po posilňovacej vakcinácii prípravkom Biontech/Pfizer sa pôvodne vysoká ochrana pred prijatím do nemocnice a návštevami pohotovosti s omikronom už po niekoľkých mesiacoch znížila. Vyplýva to zo štúdie vedcov z južnej Kalifornie zverejnenej v The Lancet Respiratory Medicine. "Posilňovacie dávky Pfizer/Biontech proti covidu-19 výrazne zlepšujú ochranu pred omikronom, aj keď sa zdá, že po troch mesiacoch sa táto ochrana znižuje," zhrnula zistenia hlavná autorka štúdie, epidemiologička Sara Tartofová z Health Consortium Kaiser Permanente. Určitá účinnosť však zostáva zachovaná.

V rámci štúdie výskumníci analyzovali 11 123 návštev na pohotovosti, ktoré neviedli k hospitalizácii pre akútnu respiračnú infekciu. V období skúmania od decembra 2021 do februára 2022 boli v obehu varianty delta aj omikron. Výsledok výskumu financovaného spoločnosťou Pfizer odhalil, že po troch dávkach bola účinnosť vakcíny Pfizer/BionTech proti hospitalizácii pre omikron 85 percent za menej ako tri mesiace. Po troch a viac mesiacoch však klesla na 55 percent.

Ochrana pred ťažkým priebehom trvá dlhšie

Pokiaľ ide o prijatie na pohotovosť v súvislosti s covidom, účinnosť troch dávok za menej ako tri mesiace proti omikronu bola 77 percent, ale po troch mesiacoch, resp. viac klesla na 53 percent. V prípade delta variantu boli trendy znižovania účinnosti proti SARS-CoV-2 vo všeobecnosti podobné, ale v každom časovom bode sa odhaduje, že účinnosť je vyššia ako v prípade omikronového variantu. V priemere bol účinok vakcíny od Pfizeru proti omikronu výrazne vyšší po troch dávkach než po dvoch dávkach.

V Nemecku v súčasnosti Stála očkovacia komisia odporúča druhú posilňovaciu dávku pre ľudí nad 70 rokov a osoby s určitými predchádzajúcimi ochoreniami. Spolkový minister zdravotníctva Karl Lauterbach nedávno v Bruseli agitoval za štvrté očkovanie pre všetkých nad 60 rokov. Začiatkom apríla Európska lieková agentúra vyhlásila, že štvrtá dávka pre všetkých občanov v súčasnosti nie je potrebná. Vzhľadom na vyššie riziko závažného priebehu covidu by to však mohlo mať zmysel pre ľudí vo veku 80 a viac rokov.