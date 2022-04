Populárny alternatívny liek KORONAVÍRUSU nemá na priebeh ochorenia žiadny vplyv

WASHINGTON - Antiparazitické liečivo ivermektín, ktoré sa počas pandémie stalo populárnym ako alternatívny liek na COVID-19, nemá na priebeh tohto ochorenia žiadny vplyv. Ukázali to výsledky doteraz najrozsiahlejšej klinickej štúdie zverejnené v stredu. TASR správu prevzala od denníka The New York Times.