Syn Donalda Trumpa zosmiešnil Joea Bidena na FOTO: Ľudia, ste naozaj chorí, ale zábavní!

Syn Donalda Trumpa, Donald Trump Jr. (44), asi nikdy neprestane útočiť na internete na amerického prezidenta Joea Bidena. Pri listovaní v jeho profile na Instagrame sa dá nájsť jeden mém za druhým, ktorý zosmiešňuje šéfa Bieleho domu a oslavuje, naopak, svojho otca. V stredu večer Trumpov syn udrel opäť, a to v pravom slova zmysle.

Trump junior zdieľal fotomontáž, na ktorej jeho otec udrel svojho nasledovníka v prezidentskom kresle do tváre. Každý, kto v posledných dňoch sledoval správy, si hádam všimne, že v skutočnosti ide o herca Willa Smitha a komika Chrisa Rocka. Na tohtoročnom udeľovaní Oscarov dal totiž Smith facku Rockovi priamo na pódiu po tom, čo vtipkoval o jeho manželke Jade Pinkett-Smithovej.

Istý používateľ na internete si zmyslel, že je vhodné umiestniť do záberu namiesto nich Trumpa a Bidena. Zatiaľ čo 75-ročný Trump je zobrazený, ako sa spokojne škerí, ​​hobby grafik si vybral pre Bidena veľmi nelichotivý obrázok, na ktorom vyzerá úplne zmätene.

"Najlepší mém, aký som videl. Vy ľudia ste naozaj chorí, ale naozaj zábavní," pobavil sa syn exprezidenta a všetkým kritikom odkázal: "Uvoľnite sa, hejteri, je to mém, nie násilie." Do smiechu je aj jeho fanúšikom. „Bol by som rád, keby sa to stalo realitou,“ napísal jeden z nich. "Bolo by pekné, keby to to urobil Putin, lol," píše sa v ďalšom, nevhodnom komentári, pričom jeho autor narážal na napätý vzťah medzi americkým a ruským prezidentom. Biden nedávno nazval šéfa Kremľa "vojnovým zločincom".