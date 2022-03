Exkluzívny rozhovor Zelenského pre ČT: Komunikácia cez šifry, tajné miesto aj SELFIE s prezidentom

KYJEV - O tom, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je ako osobnosť pre verejnosť príťažlivejší ako kedykoľvek predtým už nie je pochýb. Svedčí o tom aj návšteva prezidenta zo strany premiérov Česka, Slovinska a Poľska v čase, keď celá krajina bojuje s ruskými okupantami. Tu však pozornosť nekončí a za Zelenskym prišli priamo do Kyjeva aj novinári, ktorí sa pýtali aj na to, ako prežíva aktuálne dni.

Rozhovor štábov s prezidentom pritom vznikal počas mimoriadnych bezpečnostných opatrení, štáby museli okrem iného komunikovať na šifrovaných platformách.

Ako sa cítim? Zdravo a rozhodujem sa pokojne

Práve na niektoré z otázok odpovedal aj českým novinárom z televízie ČT24. "Takže takto. Ako sa cítim? Normálne. Nie som chorý, som úplne zdravý človek. Úplne presne chápem, čo sa deje, a celkom pokojne sa rozhodujem. Myslím, že je to pre nás veľmi dôležité," začal jednoznačnou odpoveďou na jednu z prvých otázok českých žurnalistov ukrajinský prezident.

Ukrajinská hlava štátu potom pokračovala v tom, že ukrajinskí vojaci ukázali vytrvalosť v boji s nepriateľom, no hneď prešiel aj na druhú stranu. "Videli sme, aký vzťah majú agresori-okupanti k ukrajinským zajatcom, videli sme, ako s nimi zaobchádzajú čečenskí ozbrojenci. Bohužiaľ sme tiež videli, a dnes to bohužiaľ ukazujeme celému svetu, čo sa deje s obyčajnými civilistami, nie s vojakmi. Ako blokujú celé mestá, berú im jedlo, vodu. Dokonca aj v tých mestách, ktoré neutrpeli bombardovanie, okupanti z vlastnej vôle vypli dodávky elektrického prúdu. Nie, my dokonca aj bojujeme civilizovane," pochválil ukrajinskú stranu Zelenskyj.

Svoju časť rozhovoru viedol reportér Michal Kubal, ktorý si zo stretnutia odniesol aj selfie s prezidentom.

Následne sa vrátil k osobnej stránke veci a celej vojny. "Spím dobre. Nikdy som nebol veľký spáč, ale vždy som spal dobre. Teraz sa viac koncentrujem na prácu a na to, čo robím a čo hovorím, to si vyžaduje väčšiu koncentráciu," vysvetľuje prezident Zelenskyj.

Vstup do NATO prirovnal k ťažkej atletike

Zelenskyj sa pohyboval aj okolo otázky vstupu Ukrajiny do NATO, čo je téma, ktorej sa v posledných dňoch politicky vzdal a pripustil, že Ukrajina do NATO zrejme tak skoro nevstúpi. "Pristúpil by som k tomu tak, ako to robia v ťažkej atletike. Majú niekoľko možností a nikto ťažkú váhu nedvíha iba raz. Pokusov má niekoľko. Naša situácia je ťažká, pretože Rusko je náš sused a bojuje proti nám. (..) Spoločnosť na mňa bude zrejme tlačiť. Myslím si, že túto oceľovú skúšku, túto váhu, ktorú musíme zdvihnúť, budeme zvládať po častiach," povedal s miernymi očakávaniami Zelenskyj.

Otázka mieru, na prvom stretnutí s Putinom sa asi nedohodnú

Bola tiež otvorená téma ukončenia vojny a rokovania o mieri. Počas tohto týždňa už v médiách zarezonovali správy, že Zelenskyj by si chcel vydupať stretnutie s Vladimirom Putinom v Jeruzaleme. "Hneď na prvom stretnutí s ruským prezidentom som pripravený rokovať o dočasne okupovaných územiach, ale myslím si, že na prvom stretnutí táto otázka vyriešená nebude. Keby som mal byť úplne úprimný, tak čo sa týka bezpečnosti a pokiaľ už máme hovoriť o zmenách ukrajinských zákonov, tak to nebude riešiť len prezident. Bude to dlhší proces, do ktorého sa zapojí ako parlament, tak ukrajinský ľud," poznamenal Zelenskyj.

Komunikácie s ostatnými politickými lídrami

Ukrajinský prezident priznal, že denne rokuje s desiatkami lídrov ostatných krajín, no na otázku, koho si z nich obľúbil, sa zdráhal odpovedať. "To neviem, ale môžem vám povedať, s kým som často v kontakte – ale zas to nie je „príliš často“, aby ste mi dobre rozumeli. Často som v kontakte s Andrzejom Dudom, aj s Emmanuelom Macronom. Veľmi často sa týmto spôsobom stretávam s Borisom Johnsonom a s predstaviteľmi pobaltských štátov," povedal reportérovi Zelenskyj.

"Vymenoval som nejaké mená a neprial by som si, aby ste túto pripravenosť spájali len s týmito osobami. Hovorím o pripravenosti – ale nie na vojnu. Chcem, aby ste ma pochopili čo najlepšie. Po prvé: Nikto nebojuje s ruským ľudom. To je dôležité pochopiť. Oni sem prišli a oni bojujú s Ukrajinou. My konkrétne bojujeme proti ruským vojakom a dôstojníkom, ktorí sú tu. My sme nevstúpili na ich územie, bez ohľadu na to, že oni otvorene ohlásili inváziu. Po druhé: Nebojujeme s obyčajnými ľuďmi. Je tam veľa ľudí, ktorí majú strach. (..) Vojnu vedú vojaci, nie obyčajní ľudia," doplnil.

Na rad prišla aj otázka, či je vhodné začínať vojnu s jadrovou mocnosti. "Keď hovoríte, že Európania sa boja jadrovej mocnosti, tak až sa raz ráno prebudíte, pochopíte to, čo sme pochopili my: Vojna už začala. Európa by mala urobiť všetko pre to, aby sa Rusko necítilo ako vládca sveta. Je možné, že ukrajinská armáda dnes druhú najväčšiu armádu sveta zastavila," uvažuje Zelenskyj.

V prvý deň útoku mi hovorili všetci, aby som odišiel z krajiny

Citlivá otázka bola aj o pocitoch z prvého rána útoku. "Pýtate sa, či som mal také myšlienky, či mám zostať, alebo mám odísť? To prebiehalo inak. Všetci mi povedali, že musím odísť okamžite. Všetci. Ako tajné služby vo vnútri nášho štátu, tak aj naši partneri. Ich prostredníctvom k nám prichádzali signály z iných krajín a odporučili mi, aby som v priebehu troch dní Ukrajinu opustil. Každých desať minút mi niekto volal, aby som Ukrajinu opustil, že určití ľudia so mnou chcú niečo tam prebrať, niečo prehovoriť. Ešte pred začiatkom vojny som mal tento stimul," priznal po mesiaci vojny Zelenskyj.

"To nebola stratégia, to bolo skôr nepríjemné. Už ma otravovalo, že stále hovorili, že som niekam odišiel, bolo to nepríjemné. Tak som povedal, že keď budeme iba v kancelárii, nikto tomu neuverí, že musíme vyjsť von a uvidí nás oveľa viac ľudí," dodal ohľadom stratégie zostať v Kyjeve Zelenskyj.