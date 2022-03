Ukrajinský prezident Zelenskyj navrhol pre svoje stretnutie s Putinom Jeruzalem

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhol Jeruzalem ako mesto, ktoré by mohlo hostiť jeho mierové rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Ide o najnovšiu snahu najvyššieho ukrajinského predstaviteľa stretnúť sa so svojím ruským náprotivkom. Informovala v pondelok agentúra AFP.

Zelenskyj vo videopríhovore zverejnenom v nedeľu večer na sociálnej sieti Telegram poďakoval izraelskému premiérovi Naftalimu Bennettovi za jeho snahu o sprostredkovanie týchto mierových rokovaní. "Sme za túto snahu vďační. Skôr alebo neskôr tak môžeme začať diskusiu s Ruskom, a to možno v Jeruzaleme. Je to to správne miesto na to, aby sme našli mier," uviedol Zelenskyj.

Izraelský premiér volal s oboma prezidentmi

Bennett pravidelne telefonuje Zelenskému i Putinovi a 5. marca absolvoval trojhodinové stretnutie s ruským prezidentom v Moskve. Od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu pristupuje Bennett k tomuto konfliktu z diplomatického hľadiska podľa AFP veľmi opatrne. Izraelský premiér poukázal na silné väzby svojej krajiny s Ruskom i Ukrajinou, pričom sa snaží zachovať opatrnú bezpečnostnú spoluprácu s Ruskom, ktoré má rozmiestnené svoje jednotky i v susednej Sýrii.

"Samozrejme, Izrael má svoje vlastné záujmy a obrannú stratégiu... Tomuto rozumieme," uviedol Zelenskyj. Ukrajinský prezident v nedeľu tiež v krátkom videopríhovore prehovoril k poslancom izraelského parlamentu. Zelenskyj v tomto prejave vyzval Izrael, aby upustil od svojich snáh o zachovanie neutrálneho postoja k vojne na Ukrajine a zároveň vyzval izraelskú vládu, aby poskytla Kyjevu pomoc v boji proti ruskej agresii.

Izrael poskytol už Ukrajine humanitárnu pomoc, avšak zatiaľ odmieta na Ukrajinu poslať vojenskú pomoc. Židovský štát sa nepripojil ani k sankciám, ktoré na Rusko po začiatku konfliktu uvalil Západ.