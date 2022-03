Rusi opäť vyťahujú energetické eso: Európe odkazujú, že po embargu príde obrovské zdražovanie

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

MOSKVA - Ceny ropy by mohli dosiahnuť 300 USD (271,70 eura) za barel (159 litrov), ak by Západ uvalil embargo na jej dovoz z Ruska. Vyhlásil to v pondelok (21.3.) ruský vicepremiér Alexander Novak, aj keď to podľa neho nie je pravdepodobné. Bol by to takmer trojnásobok súčasnej ceny.