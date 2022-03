Gruzínci poslali ruskú loď do ri*i: Nemáte palivo? Použite veslá

Zdá sa, že ruská armáda má problém s nedostatkom paliva a zbraní. Dôkazom toho je aj video, ktoré sa objavilo na internete minulý týždeň. Posádka ruských okupantov sa gruzínskej lodi opýtala, či nemá trochu paliva.

Kapitán gruzínskej lode sa najprv opýtal: "Ste Rusi?" Odpoveď znela: "Áno, sme Rusi, pomôžte nám prosím." Lenže namiesto pomoci sa dočkali poriadneho zaucha: "Tak to choďte do ri*i, ruskí okupanti," povedal im kapitán. "Keď nemáte palivo, použite veslá. Sláva Ukrajine," dodal ešte kapitán.

Georgian captain refuses to provide fuel to a Russian ship. Tells them “go f…k yourself, occupants”. pic.twitter.com/ASTcEtc1tN