Ukrajina a Turecko rokovali o rozvoji vojensko-technickej spolupráce

"Absolvoval som obsažný telefonát s mojim tureckým kolegom a priateľom Mevlütom Čavušoglom o kríze, ktorú vytvorilo Rusko, o hrozbách v Čiernom a Azovskom mori a tiež o rozvoji vzájomnej vojensko-technickej spolupráce," napísal Kuleba v sobotu večer na sociálnej sieti Twitter.

Focused call with my Turkish colleague and friend @MevlutCavusoglu on the security crisis created by Russia, threats in Black and Azov seas, diplomatic ways to reduce tensions. I welcome Ankara’s efforts. Discussed development of Ukrainian-Turkish military-technical cooperation.