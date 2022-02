Analytici prezradili, čo sa stane, keď Rusko preruší dodávku plynu do Európy: Hrozia tieto scenáre

Ďalším problémom sú malé zásoby zemného plynu v Európe. USA sa síce zaviazali v tejto veci pomôcť, no zvýšený export skvapalneného zemného plynu nepokryje obrovské dodávky z Ruska. Európa sa teda podľa agentúry AP ocitá v plynovej možnej kríze. Je to ovplyvnené minuloročnou dlhou zimou, nízkou výrobou obnoviteľnej energie v lete a faktom, že Rusi dodávajú menej plynu ako obyčajne. Všetko sa to odrazilo na cenách, ktoré stúpli nahor raketovým tempom.

Škody na oboch stranách

V prípade, ak Rusko naozaj preruší dodávky plynu do Európy a do vojny na Ukrajine zasiahnu aj sankcie, mali by sme sa pripraviť na viacero scenárov. S istotou sa to nedá potvrdiť, no úplné odstavenie plynu je veľmi nepravdepodobné. Poškodilo by to obe strany. Rusi nesignalizovali, že by v prípade sankcií uvažovali nad znížením dodávok. Moskva sa na export energie spolieha z dlhodobého hľadiska a hoci len nedávno podpísala dohodu o dodávkach plynu s Čínou, Európa je pre ňu naďalej kľúčovým zdrojom príjmu.

Európa je od Ruska závislá, preto sa nedajú očakávať sankcie zacielené priamo na dodávky energie. Podľa odborníkov je pravdepodobnejšie, že Rusko otočí kohútik v potrubí, ktoré prechádza do Európy cez Ukrajinu. V minulom roku prečerpalo Rusko do Európy 175 miliárd kubických metrov plynu, z toho takmer štvrtinu cez Ukrajinu. V prevádzke by teda ostali dodávky cez Poľsko a Baltské more. "Myslím si, že Rusi prerušia dodávky plynu cez Ukrajinu," vyjadril sa bývalý americký diplomat Dan Fried. V takomto prípade by Rusi ponúkli vyššie dodávky plynu cez Nord Stream 2, aj keď by jeho prevádzkovatelia mohli čeliť potenciálnym sankciám zo strany USA. Americký poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan sa pre NBC vyjadril, že Bidenova administratíva je už pripravená na prípadné nespustenie Nord Stream 2. "Nič nezmení ani vývoj situácie na Ukrajine. Pokiaľ by Rusi prerušili dodávky plynu do Európy, vytvorilo by sa im veľa zásob a niekde by ich museli predať," dodal.

Vývoz LNG z USA nestačí

Spojené štáty už teraz vyvážajú na lodiach rekordné množstvo skvapalneného zemného plynu (LNG) do celého sveta. Európe by tak mohli pomôcť, no len vo veľmi malej miere. "Hovoríme tu o malom zvýšení objemu plynu pre Európu. Diera po Rusku by však bola oveľa väčšia," povedal hlavný analytik USA v oblasti vývozu LNG Ross Weyno. Za posledný mesiac smerovali do Európy dve tretiny amerického exportu LNG. Niektoré síce mali namierené do Ázie, no vďaka lepšej ponuke skončili napokon na našom kontinente.

Na vyriešenie problému nie je na svete dostatok zásob LNG. Vybudovanie exportných terminálov stojí miliardy dolárov a USA už teraz pracujú na maxime. Pokiaľ by všetky európske stanice na dovoz LNG fungovali v plnom režime, pokrylo by to asi len dve tretiny toho, čo k nám chodí z Ruska. "Ak by Rusko prestalo posielať len plyn, ktorý prechádza cez Ukrajinu, na nahradenie tejto dodávky by bolo potrebných približne 1,27 lodnej záťaže za deň. Rusko by tiež mohlo presmerovať plyn cez iné plynovody, čo by znížilo potrebnú dodávku LNG o polovicu nákladu lode za jeden deň," vysvetlil senior analytik LNG v S&P Luke Cottell.

Rusi už teraz posielajú nižšie dodávky plynu do Európy. Prispeli k tomu výrazne vyššie ceny zemného plynu v Európe. Na konci minulého roku sa vyšplhali až na 166 eur za megawatthodinu, čo je viac ako osemnásobok ich úrovne na začiatku roka 2021. Spotrebitelia však pociťujú krízu vo vyšších účtoch za elektrinu a plyn. Európske vlády zavádzajú dotácie a daňové úľavy, aby zmiernili finančný stres domácností.

Keď USA zvýšili export LNG, zvýšili sa aj domáce ceny zemného plynu. Za minulý rok sa vyviezlo viac ako desať percent vyprodukovaného plynu v USA. "Ceny plynu v USA vzrástli o viac ako tridsať percent v posledný januárový týždeň, predovšetkým kvôli blížiacej sa zimnej búrke v Novom Anglicku. Ceny však ovplyvnili aj neistoty ohľadom Ruska," doplnil analytik Inštitútu pre energetickú ekonomiku a finančnú analýzu Williams-Derry.