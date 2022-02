NATO je podľa Stoltenberga a Johnsona ochotné rokovať s Ruskom

Stoltenberg prebiehajúce zhromažďovanie ruských vojakov pri Ukrajine i spoločné vojenské cvičenia Ruska s Bieloruskom označil za "nebezpečnú chvíľu pre bezpečnosť Európy". "Musíme byť pripravení na najhoršie, no stále byť pevne odhodlaní nájsť politické riešenie," povedal. Šéf NATO privítal ponuku Spojeného kráľovstva rozmiestniť do členských krajín Aliancie v Európe ďalších vojakov, lode a lietadlá. "Dodatoční vojaci, ktorých umiestňujete do Poľska, potvrdzujú solidaritu v rámci Aliancie," povedal a pripomenul, že Británia má svoje vojenské sily i v Estónsku a v ďalších oblastiach.

NATO je podľa Stoltenberga ochotné s Ruskom rokovať o viacerých záležitostiach ako kontrola zbraní vrátane jadrových zbraní a rakiet stredného a krátkeho doletu. Aliancia však neupustí zo svojich základných princípov, medzi ktoré Stoltenebrg zaradil právo každej krajiny rozhodnúť sa o členstve v NATO a kolektívnu obranu všetkých členov Aliancie. Pripomenul, že ministri zahraničných vecí členských krajín NATO budú na budúci týždeň rokovať o ďalších možnostiach, ako ešte viac posilniť bezpečnosť NATO.

Spojené kráľovstvo sa podľa Johnsona pripravuje vojensky i hospodársky, no je však ochotné i rokovať. "O niektorých záležitostiach sa však nedá diskutovať," povedal a spomenul právo Ukrajiny rozhodnúť sa, či vstúpi do NATO. Johnson pripomenul, že spojenci sa pri založení NATO zaviazali chrániť slobodu každej členskej krajiny. Spojené kráľovstvo je podľa jeho slov "neochvejné" vo svojom záväzku podporovať európsku bezpečnosť.

"Ako aliancia musíme v snehu vyznačiť čiary a jasne trvať na princípoch, z ktorých neustúpime," napísal Johnson na Twitteri pred štvrtkovým stretnutím. To podľa neho zahŕňa bezpečnosť každého spojenca NATO a právo každej európskej demokracie usilovať sa o členstvo v tejto Aliancii. Britský premiér z Bruselu pokračuje v ceste do Poľska, kde spolu s poľským premiérom Mateuszom Morawieckim navštívi britských vojakov umiestnených v Poľsku. Britský premiér sa má stretnúť aj s prezidentom Andrzejom Dudom. Hovoriť spolu budú o bezpečnostnej situácii na Ukrajine.

Trussová vyzvala Rusko, aby stiahlo vojakov, ak chce pokračovať v diplomacii

Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová vyzvala vo štvrtok Rusko, aby stiahlo svojich vojakov z blízkosti ukrajinských hraníc, ak to "s diplomaciou myslí vážne". Spravila tak na tlačovej konferencii, ktorá sa konala po jej stretnutí so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. TASR o tom informovala na základe správ prevzatých od agentúr Reuters a RIA Novosti. "Nevidím žiaden iný dôvod ako vyhrážanie sa Ukrajine na to, aby bolo na hraniciach Ukrajiny rozmiestnených 100.000 vojakov. Ak to Rusko myslí s diplomaciou vážne, musí presunúť svoje vojská a upustiť od vyhrážok," uviedla Trussová.

Lavrov na spoločnej tlačovej konferencii zdôraznil, že Rusko zaujímajú najmä konkrétne odpovede na žiadané bezpečnostné záruky, a nie "výhovorky". Šéf ruskej diplomacie tiež uviedol, že Rusko požaduje od každej krajiny Európskej únie samostatnú odpoveď na ruskú žiadosť o tzv. princípe nedeliteľnosti bezpečnosti, inak bezpečnostné rokovania nebudú úspešné. Trussová v súvislosti s bezpečnostnými zárukami žiadanými Ruskom uviedla, že je potrebné pracovať s Ruskom a "dosiahnuť pokrok" pri jeho rokovaniach s NATO. "No toto nemôžeme dosiahnuť na úkor územnej celistvosti Ukrajiny" a "ani obetovaním politiky otvorených dverí NATO," uviedla Trussová.

Šéf ruskej diplomacie však po skončení spoločných rokovaní vyjadril "sklamanie" z toho, že jeho rokovanie s Trussovou mu pripadalo ako "rozhovor nemého s hluchým". "Zdá sa, že počúvame, ale nepočujeme," uviedol Lavrov. Šéfka britskej diplomacie však podobne ako jej ruský kolega vyjadrila nádej, že rokovania s Ruskom budú pokračovať. Návšteva Trussovej v Moskve je najnovším z celého radu diplomatických krokov Západu počas tohto týždňa, ktorými sa snaží zabrániť ruskej invázii na Ukrajinu. V piatok sa v Moskve uskutoční ďalšie stretnutie, a to medzi britským ministrom obrany Benom Wallaceom a jeho ruským náprotivkom Sergejom Šojguom.