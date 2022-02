Macron prišiel do Kyjeva, stretne sa so Zelenským: K eskalácii situácie na Ukrajine nedôjde

KYJEV - Francúzsky prezident Emmanuel Macron dorazil do Kyjeva, kde sa v utorok stretne so svojim ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. TASR informuje na základe správy agentúry TASS.

Macron do Kyjeva pricestoval z Moskvy, kde v pondelok rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o situácii týkajúcej sa Ukrajiny. Ukrajinská spravodajská televízia Ukrajina-24 informovala, že Macron priletel na kyjevské medzinárodné letisko Boryspiľ. Odtiaľ zamieril do Marijinskeho paláca, v ktorom sa uskutoční jeho stretnutie so Zelenským. Spolu s Macronom prišiel do Kyjeva aj Francúzky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian.

Podľa Macrona je hlavným cieľom jeho návštevy nájdenie politického východiska z krízy, uvádza TASS. Šéf Elyzejského paláca sa pritom viackrát vyjadril, že je nevyhnutné deeskalovať situáciu a nájsť politické riešenie pre konflikt na Donbase.

Na pondelkovej tlačovej konferencii s Putinom, ktorá sa uskutočnila po ich spoločnom rokovaní, Macron sľúbil, že sa v Kyjeve bude zaoberať aj otázkou dodržiavania minských dohôd. Francúzsky prezident okrem toho prisľúbil, že Zelenskému priblíži aj hlavné body rokovania s Moskvou o bezpečnostných zárukách a zabezpečenia stability v Európe.

Po ukončení rokovaní s ukrajinským kolegom plánuje Macron opäť telefonovať ruskému prezidentovi, s ktorým si podľa agentúry TASS opäť vymení názory. Macronova návšteva Kyjeva je prvá oficiálna návšteva francúzskeho prezidenta na Ukrajine od roku 1998, keď túto krajinu navštívil Jacques Chirac, pripomína TASS.

Podľa Macrona k eskalácii situácie ohľadne Ukrajiny nedôjde

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok uviedol, že sa mu podarilo presvedčiť ruského prezidenta Vladimira Putina, aby nedošlo k eskalácii krízy ohľadne Ukrajiny. Informovala o tom agentúra AFP.

Macronovo vyhlásenie prichádza v čase, keď niektoré západné krajiny upozorňujú, že Moskva by mohla plánovať inváziu na Ukrajinu. "Vyrokoval som, že aj keď sa (možno tá kríza tak rýchlo) nezlepší, ani sa nevystupňuje," povedal Macron novinárom po príchode do Kyjeva, kde bude viesť rozhovory s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským.

