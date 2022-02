KORONAVÍRUS Pfizer žiada o schválenie vakcíny pre deti do päť rokov

V prípade schválenia to bude prvá očkovacia látka v USA prístupná pre túto vekovú skupinu obyvateľstva, pripomína AFP. Ak FDA použitie vakcíny odobrí, zasadne poradný výbor Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). Ten podľa AFP rozhodne, či podávanie vakcíny odporučí.

Today, we’re announcing a virtual meeting of our Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee on Feb. 15 to discuss the EUA request of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for use in children 6 months through 4 years of age. https://t.co/vloQRhHKhS pic.twitter.com/1boAjcBRLb