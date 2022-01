Biden plánuje vyslať ďalších vojakov do východnej Európy

V piatok Biden vyhlásil, že Spojené štáty v "bezprostrednej budúcnosti" presunú ďalších vojakov do regiónu a dodal, že ich "nebude veľa" - avšak presné počty nešpecifikoval. Spojené štáty v pondelok oznámili, že uvádzajú 8500 vojakov do stavu "zvýšenej pohotovosti" v dôsledku vývoja súvisiaceho s Ukrajinou.

I spoke with Ukrainian President Zelenskyy to discuss our coordinated diplomatic efforts and reaffirm our support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. We will respond decisively — along with our Allies and partners — if Russia further invades Ukraine. pic.twitter.com/hRaUIxyxCd