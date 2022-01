Do Kyjeva dorazila vojenská dodávka z USA: Nemecko pošle Ukrajine poľnú nemocnicu

"Rozumiem želaniu podporiť Ukrajinu, a to je presne to, čo už robíme," povedal Lambrechtová. Pripomenula, že Nemecko už dodalo Kyjevu pľúcne ventilácie a v nemocniciach Bundeswehru sa liečia ťažko zranení ukrajinskí vojaci.

V prípade úroku neprochádza do úvahy sprevádzkovanie plynovodu Nord Stream 2

Spolková vláda musí podľa ministerky urobiť všetko pre deeskaláciu krízy medzi Ruskom a Ukrajinou. "Dodávky zbraní by momentálne neboli nápomocné — na tom sa spolková vláda zhoduje," zdôraznila Lambrechtová, ktorá je členkou Sociálnodemokratickej strany Nemecka. Aj nový nemecký kancelár Olaf Scholz je proti dodávaniu smrtiacich zbraní do oblastí konfliktov.

Lambrechtová tiež podporuje postoj, že v prípade útoku Ruska na Ukrajinu neprichádza do úvahy sprevádzkovanie plynovodu Nord Stream 2 vedúceho z Ruska do Nemecka. "Predstava, že by v strede Európy vypukla vojna iniciovaná Ruskom a zároveň by bola nadviazaná hospodárska spolupráca, je úplne absurdná," povedala.

Vojenský materiál však Ukrajine začali dodávať USA. V noci na sobotu pristálo v hlavnom meste Kyjev americké nákladné lietadlo, ktoré priviezlo 90 ton nákladu vrátane munície "na frontovú obranu". Informovalo o tom na Twitteri veľvyslanectvo USA na Ukrajine s tým, že o dodávke rozhodol americký prezident Joe Biden.

Pobaltské štáty Estónsko, Lotyšsko a Litva chcú Ukrajine poslať protitankové strely a protilietadlové systémy americkej výroby. S ostrou kritikou Kremľa sa stretli avizované dodávky ľahkých protitankových zbraní z Veľkej Británie.