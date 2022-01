VIDEO Frustrovaný Biden stratil nervy: Na tlačovke vulgárne vynadal novinárovi, kamery stále bežali

Biely dom sa k veci nevyjadril, žurnalista neskôr uviedol, že mu prezident po incidente osobne zatelefonoval. Prezidentova vulgárna poznámka zaznela vo chvíli, keď reportéri vykrikovali otázky pri odchode z miestnosti Bieleho domu po zasadnutí rady pre hospodársku súťaž, opisuje stanica CNN.

Spravodajca Fox News Peter Doocy sa pritom Bidena pýtal: "Myslíte si, že inflácia je pred priebežnými voľbami politickou príťažou?"

UPOZORNENIE: Video obsahuje vulgarizmus

"To je veľký prínos - vyššia inflácia," zamrmlal sarkasticky prezident a dodal: "To je ale hlúpy s**in syn."

Biden novinárovi zavolal

Doocy neskôr uviedol, že on sám prezidenta nepočul, jeho slová mu tlmočili kolegovia. Biden mu podľa neho asi o hodinu neskôr zavolal a povedal: "Nie je to nič osobné, kamarát." Na otázku, či sa hlava štátu ospravedlnila, Doocy povedal, že šéf Bieleho domu "vyčistil vzduch". "A ja to oceňujem. Bol to milý telefonát," popísal reportér.

Televízia Fox News je všeobecne naklonená republikánom a Doocy je podľa CBS News známy svojim bojovným prístupom k tlačovým konferenciám v Bielom dome, kde často tlačí na Bidenovu hovorkyňu Len Psakiovú aj na demokratického prezidenta ohľadom tém ako je inflácia, imigrácia alebo kriminalita. V pokladaní nečakaných otázok chce pokračovať, čo podľa svojich slov povedal aj Bidenovi. Ten na to vraj reagoval kladne.

Galéria fotiek (2) Zdroj: SITA/Drew Angerer/Pool via AP

Nestalo sa to prvýkrát, prezident pôsobí frustrovane

Podľa stanice CNN pôsobí americký prezident v posledných dňoch pri ťažkých otázkach frustrovane. Príčinou sú dve veľké krízy, ktorými sa teraz jeho administratíva stretáva: riešenie inflácie a napätá situácia okolo Ukrajiny, uviedla stanica. Napríklad na otázku inej reportérky Fox News Jacqui Heinrichovej, prečo čaká na prvý krok ruského prezidenta Vladimíra Putina v situácii okolo Ukrajiny, odpovedal potichu: "Aká hlúpa otázka."