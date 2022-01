Veliteľ nemeckých námorných síl odstúpil po vyjadreniach o Rusku a Ukrajine

Rezignáciu Schönbacha potvrdilo v sobotu večer nemecké ministerstvo obrany, ktoré sa od jeho slov dištancovalo, informuje agentúra DPA. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí si predtým predvolalo nemeckú veľvyslankyňu v Kyjeve. Oznámilo tiež, že protestuje proti neprijateľným vyjadreniam nemeckého veliteľa o tom, "že Krym nebude nikdy vrátený Ukrajine a že náš štát nesplní kritériá členstva v NATO".

Schönbach počas vystúpenia na podujatí v Indii podľa DPA uviedol, že Putin "v skutočnosti chce rešpekt". "A prejaviť niekomu rešpekt nestojí takmer nič, nestojí to nič," vyhlásil viceadmirál. Podľa jeho slov je väčšou hrozbou Čína, "proti ktorej potrebujeme Rusko".

Germany's Navy chief Kay-Achim Schonbach resigns after saying that Vladimir Putin deserves respect and that Ukraine lost Crimea to Russia.

He said this during a think tank event in Delhi👇. #UkraineCrisis pic.twitter.com/J8vv7Ehd6V