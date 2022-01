Svitá už v Česku na lepšie časy? Na variant omikron zaberá tento liek, objednávajú sa ďalšie zásoby!

S informáciou prichádza český portál ČT24. Reč je o lieku Molnupiravir, ktorý má byť účinný práve proti variantu omikron. V tamojších nemocniciach situácia dokonca dospela až do takého štádia, že postupne prestávajú pacientom aplikovať monoklonálne protilátky, ktoré začínajú byť voči omikronu účinné. Kým v decembri ich bežne dostávalo približne štyritisíc ľudí týždenne, počas posledného týždňa sa situácia otočila a zdravotníci ich podali už len 540 pacientom.

Nastupuje nový liek, čaká sa aj na antivirotikum od Pfizeru

Strašiakom pre omikron má byť práve nový liek na scéne - Molnupiravir. Ten do Česka prišiel len pred mesiacom, už 252 ľudí ho odvtedy dostalo, a z toho polovica za posledný týždeň. Najväčší záujem o liek evidujú v Prahe a Stredočeskom kraji.

Čísla podaných liekov môžu byť vyššie

Dáta z ministerstva však nemusia byť presné a v hre je tiež možnosť, že podávaných liekov bolo v skutočnosti už viac, ako je uvedené v týchto číslach. Podobne sa vyjadril aj predseda Združenia praktických lekárov Petr Šonka. Podľa neho sa môžeme domnievať, že nemocnice vydali týchto antivirotik v skutočnosti viac, a to v radoch tisícov. Potvrdzuje to napríklad aj Fakultná nemocnica Bulovka. Hovorkyňa Eva Libigerová to vysvětluje tým, že tamojší lekárnici narazili pri vykazovaní vydaných antivirotík do systému na technické problémy.

V skladoch až 110 nemocníc sú teraz zásoby na liečbu pre asi 14-tisíc ľudí. "Na prelome januára a februára je plánovaná ešte dodávka 5760 liečebných kúr,“ doplnil hovorca ministerstva zdravotníctva Ondřej Jakob.

Ďalšie dávky chcú dohodnúť s ministerstvom, zaujíma ich ľahšia logistika

Liek vyrába spoločnosť MSD. Tá už sa s ďalšími dodávkami lieku obrátila na ministerstvo zdravotníctva. "Aktuálne sme oslovili ministerstvo k rokovaniu o prípadných ďalších dodávkach a tiež o možnostiach, ako ich jednoducho dostať k pacientom, aby nemuseli cestovať do vybraných nemocníc," potvrdzuje vedúci komunikácie MSD Jakub Zadák.

Nemocnice medzitým už pomaly končia s liečbou cez infúzie monoklonálnych protilátok, ktorú od februára minulého roka absolvovalo cez 36-tisíc Čechov. Kým v decembri ich bežne dostalo asi 4-tisíc ľudí týždenne, počas posledného týždňa ich podali len 540 pacientom. V niektorých nemocniciach ich dokonca dostanú len tí, ktorí sa nakazili variantom delta. Nové štúdie totiž o ich účinnosti voči variantu omikron hovoria mnohé, a síce, že nefungujú tak, ako pri delte, kde bránili pred vážnym priebehom až pri 70 percentách.

Antivirotikom chce prispieť aj Pfizer

Ďalšou spoločnosťou, ktorá stojí za vývojom ďalšieho, podobného antivirotika je Pfizer. Slováci ju už môžu poznať aj vďaka jednej z najpopulárnejších vakcín proti koronavírusu na Slovensku Pfizer/BioNTech. Česko antivirotikum od Pfizeru objednáva tiež a prísť by malo už v prvom štvrťroku. Liek už okrem iného schválil americký Úrad pre kontrolu liečiv, Európska lieková agentúra (EMA) jeho hodnotenie síce zatiaľ nedokončila, no uviedli, že ho štáty môžu využívať prakticky ihneď po diagnostikovaní infekcie koronavírus.

