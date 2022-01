Problémy pri predpisovaní liekov majú riešiť predstavitelia odborných lekárskych spoločností

Galéria fotiek (4) Eva Horváthová

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Problémy v súvislosti so zmenou predpisovania liekov má riešiť platforma, v ktorej budú predstavitelia odborných lekárskych spoločností. Návrhy riešení by mali byť vypracované do pondelka (24. 1). Vo štvrtok o tom informovali poslankyňa Národnej rady SR Eva Horváthová (OĽANO) a prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska Monika Palušková.