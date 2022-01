Jadrová dohoda s Iránom je podľa Borrella možná

"Sme na konci dlhého procesu... od Vianoc je lepšia atmosféra. Pred Vianocami som bol veľmi pesimistický. Dnes však verím, že je možné dosiahnuť dohodu," povedal Borrell po neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ vo francúzskom Breste. Podľa Borrella by mohla byť konečná dohoda uzavretá už v najbližších týždňoch. "Stále mám nádej, že by bolo možné prepracovať túto dohodu (s Iránom) a zabezpečiť, aby fungovala tak, ako predtým než od nej odstúpili Spojené štáty," dodal šéf európskej diplomacie.

AFP pripomenula, že tento názor má aj Teherán. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí začiatkom týždňa uviedol, že snahy "všetkých strán" oživiť jadrovú dohodu z roku 2015 so svetovými mocnosťami vyústili do "dobrého pokroku" počas viedenských rozhovorov. Naopak pesimistický v tejto záležitosti je francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian, ktorý po boku Borrella zopakoval svoj názor, že rozhovory napredujú "príliš pomaly" na to, aby mohli dospieť k výsledku.

"Teraz musíme vec uzavrieť a dospieť k rozhodnutiu. Buď to chcú Iránci dokončiť - v takom prípade máme dojem, že postoj Američanov bude flexibilný - alebo to (Iránci) nechcú dokončiť a v takom prípade budeme čeliť veľkej kríze," povedal Le Drian.

Rokovania sa obnovili

Rokovania o záchrane jadrovej dohody sa obnovili koncom novembra po tom, ako boli v júni pozastavené v súvislosti s prezidentskými voľbami v Iráne a následnou výmenou vládnych garnitúr v Teheráne, kde sa moci ujal ultrakonzervatívny prezident Ebráhím Raísí.

Dohoda z roku 2015 - na ktorej sa dohodol Irán s Britániou, Čínou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a USA - ponúkla Teheránu úľavu od sankcií výmenou za obmedzenie jeho jadrového programu, aby sa zabezpečilo, že Irán nebude vyvíjať atómové zbrane. Vtedajší americký prezident Donald Trump však v roku 2018 od dohody odstúpil a znovu uvalil voči Teheránu ostré sankcie. V reakcii na to začal Irán ustupovať od svojich záväzkov vyplývajúcich z dohody.