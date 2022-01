Situácia v USA sa zhoršuje: COVID je stále silnejší! Počet hospitalizovaných sa blíži k maximu

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Daniel Cole

NEW YORK - Epidemiologická situácia v Spojených štátoch sa cez víkend ďalej zhoršovala a krajina s 330 miliónmi obyvateľov teraz registruje viac ako 400-tisíc infekcií koronavírusom na deň. Ukazujú to štatistiky Univerzity Johnsa Hopkinsa (JHU) a denníka The New York Times (NYT). V posledných dňoch rýchlo pribúdajú aj hospitalizovaní pacienti s covidom-19, na niektorých miestach znova panujú obavy z preťaženia zdravotníctva.