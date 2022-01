KORONAVÍRUS Explózia omikronu spôsobuje výpadky základných služieb naprieč celou krajinou

Denník The New York Times (NYT) uvádza, že desiatky nemocníc v štáte New York musia odkladať plánované zákroky. Počty novo odhalených nákaz v USA prudko stúpajú od polovice decembra a sú už niekoľko dní vysoko nad najvyššími hodnotami z minuloročnej zimy. Oproti predchádzajúcim vlnám podľa všetkého končí výrazne menší podiel nakazených na nemocničnom lôžku, tlak na zdravotníctvo je ale za explózie infekcií enormný. Nielen nemocnice potom trápia personálne problémy v dôsledku izolácie infikovaných pracovníkov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Elaine Thompson

"Sanitky v Kansase uháňajú smerom k nemocniciam, no zrazu zmenia smer, pretože nemocnice sú plné. Nedostatok zamestnancov v New York City spôsobuje oneskorenie vo zvoze odpadu aj v metre a oslabuje hasičov a ďalšie krízové ​​zložky. Vedenie letiska uzavrelo bezpečnostné kontroly v najväčšom terminále vo Phoenixe a školy po celej krajine ťažko hľadajú učiteľov do svojich tried,“ zhŕňa aktuálne problémy AP.

Školy, nemocnice a rôzne ďalšie orgány sa podľa nej snažia všetkými možnými prostriedkami zachovať prevádzku, ale majú obavy o udržateľnosť aktuálneho stavu. Napríklad posádky sanitiek v okrese Johnson v Kansase teraz údajne pracujú 80 hodín týždenne. Kedy aktuálna vlna americkej epidémie dosiahne vrchol, pritom nie je jasné. Riaditeľka Strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Rochelle Walenská v piatok vyjadrila názor, že sa tak doteraz nestalo.

Zdroj: TASR/AP/Jim Lo Scalzo/Pool

Jedným z najhoršie zasiahnutých štátov je aktuálne 19-miliónový New York, kde je hospitalizovaných viac ako 10.000 pacientov s koronavírusom. Podľa NYT regionálna vláda v sobotu rozšírila zoznam nemocníc, ktoré musia prerušiť aspoň na dva týždne neurgentnú starostlivosť, pričom po úprave išlo o 40 zdravotníckych zariadení. Žiadne z nich nie je v New York City.

Celkovo bolo v sobotu v amerických nemocniciach 138-tisíc ľudí s koronavírusom, uvádza na svojom webe denník The Washington Post. Bilancia hospitalizácií sa tak dostala na úroveň najhoršej fázy predchádzajúcej zimnej vlny epidémie. Zároveň platí, že v súčte je zahrnutých aj mnoho pacientov, u ktorých covid-19 nie je príčinou hospitalizácie. Niektoré nemocnice hlásia, že prípady "vedľajšieho covidu" tvoria okolo polovice všetkých pacientov s pozitívnym testom na vírus SARS-CoV-2.

Zdroj: SITA/AP Photo/Kathy Willens

Vyťaženosť zdravotníctva zrejme bude v nasledujúcich dňoch ďalej narastať, pretože vzostup denných počtov infekcií zatiaľ neskončil. Z grafu na webe NYT však vyplýva, že ku koncu týždňa spomalil. Priemerný prírastok z posledného týždňa podľa denníka po sobote predstavoval skoro 660 000 nákaz na deň.

We have to reduce the sheer volume of infections



Using public health approaches like more testing, avoiding indoor crowds, and more indoor mask wearing



I remain very worried about our hospitals' ability to care for everyone who needs care over next 6 weeks



13/14