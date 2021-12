KORONAVÍRUS Johnson čelí novej vlne pobúrenia pre údajnú párty na Downing Street počas lockdownu

Fotografia zachytáva okrem Johnsona s jeho manželkou Carrie - ktorá zrejme drží na rukách ich novonarodeného syna - aj ďalších dvoch ľudí sediacich na terase v záhrade na Downing Street, kde sa hostili vínom a syrom. Neďaleko nich sú pri ďalšom stole štyria ľudia, zatiaľ čo obďaleč stála na trávniku ešte väčšia skupina osôb. Na stole pred ňou ležali fľaše vína. "Downing Street využíva túto záhradu na pracovné stretnutia. Nie je to v rozpore s predpismi," povedal Raab pre Times Radio. Dodal, že podľa neho sa nejednalo o žiadny večierok.

Podľa Raaba bola fotografia, ktorú zverejnili v nedeľu viaceré britské médiá, vyhotovená v deň, keď vláda usporiadala v sídle premiéra tlačovú konferenciu. Dodal, že personál mal niekedy po dlhom pracovnom dni pripravené v záhrade občerstvenie vrátane alkoholických nápojov.

NEW: Downing Street staff and Boris Johnson pictured drinking wine in the No 10 garden last May when the rest of the country was limited to meeting just one other person socially outdoors.



