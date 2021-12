V Británii pátrajú po nezvestnej Češke: Polícia vyzvala verejnosť

V piatok polícia vyzvala verejnosť, aby s pátraním pomohla. Kontaktovali aj príbuzných v Českej republike, avšak tí o nej nemajú žiadne informácie. Petru Srncovú, ktorá býva na juhu Londýna vo štvrti Camberwell, videli naposledy v nedeľu, 28. novembra večer, keď odchádzala z práce. Na sebe mala oblečený zelený kabát a so sebou niesla červený batoh.

Police step up search for missing hospital worker Petra Srncova | UK news | The Guardian https://t.co/VIZAEzWgyW