Štart rakety New Shepard sa musel odložiť: Na palube bude aj dcéra prvého Američana vo vesmíre

Raketa New Shepard spoločnosti Blue Origin

Zdroj: SITA/AP Photo/LM Otero, File

WASHINGTON - Spoločnosť Blue Origin v stredu pre nepriaznivé počasie posunula o dva dni štart suborbitálnej rakety New Shepard, na ktorej palube poletí do vesmíru dcéra prvého Američana, ktorý letel do vesmíru, informovala v noci na štvrtok agentúra AFP.