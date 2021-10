Let Blue Origin bol úspešný: Kapitán Kirk z kultového seriálu prekonal hranicu vesmíru

WASHINGTON - Znovupoužiteľná suborbitálna raketa New Shepard vyvinutá spoločnosťou Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa v stredu úspešne odštartovala k hranici vesmíru a po zhruba desiatich minútach sa stroj aj oddelený modul úspešne vrátili na Zem. Jedným z členov posádky bol americký herec William Shatner, ktorý hral postavu kapitána Kirka v kultovom seriáli Star Trek.

Shatner sa vo veku 90 rokov stal najstarším človekom, ktorý sa dostal do vesmíru. Raketa New Shephard odštartovala zo základne neďaleko mestečka Van Horn v americkom štáte Texas v stredu krátko pred 17.00 h SELČ. Plánovaný let trval približne jedenásť minút, pričom posádka sa dostala tesne nad tzv. Kármánovu hranicu vo výške 100 kilometrov nad povrchom Zeme, ktorá je všeobecne považovaná za hranicu medzi zemskou atmosférou a kozmickým priestorom. Posádka tiež nakrátko zažila bezváhový stav.

Zdroj: SITA/AP Photo/LM Otero

Prvý let New Shepard s posádkou sa uskutočnil 20. júla. Raketa vtedy úspešne odštartovala, dosiahla hranicu vesmíru a bezpečne sa vrátila na Zem. Na palube boli okrem miliardára a zakladateľa firmy Blue Origin Jeffa Bezosa aj jeho brat Mark, 82-ročná pilotka Wally Funková a 18-ročný absolvent strednej školy Oliver Daemen. Ten sa stal vôbec najmladším človekom vo vesmíre.

Zdroj: SITA/AP Photo/LM Otero