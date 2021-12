NASA poverila tri spoločnosti vývojom nových komerčných vesmírnych staníc

Medzi trojicou spoločností je Blue Origin, ktorá na tento účel dostane 130 miliónov dolárov. Firma Nanoracks dostane 160 miliónov dolárov a Northrop Grumman 125,6 milióna dolárov. NASA sa snaží o prechod z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) na iné platformy a udržať tým "neprerušovanú prítomnosť Spojených štátov na nízkej obežnej dráhe Zeme".

