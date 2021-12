KORONAVÍRUS Tento vírus nepozná hranice, cestovné opatrenia sú neúčinné, myslí si šéf OSN

"Pri víruse, ktorý pri šírení skutočne nepozná hranice, sú cestovné obmedzenia, ktoré izolujú ktorúkoľvek krajinu alebo región, nielen hlboko nespravodlivé a represívne - ale aj neúčinné," povedal Guterres na tlačovej konferencii, pričom naopak vyzval na zvýšenie testovacích kapacít pre cestujúcich.

Guterres tiež uviedol, že krajiny, ktoré oznámili výskyt nového covidového variantu, by nemali byť "kolektívne trestané za to, že sa so svetom podelili o dôležité vedecké údaje". Zároveň zopakoval apel na vlády, aby "spoločne so zavedením ďalších vhodných a skutočne účinných opatrení" rozšírili testovacie kapacity pre cestujúcich. "Toto je jediný spôsob, ako znížiť riziko prenosu tohto ochorenia a zároveň umožniť ľuďom ďalej cestovať," dodal.

Omikron už na celom svete

Nový variant omikron po prvý raz hlásili 24. novembra z JAR. Odvtedy ho zaznamenali aj v ďalších krajinách v južnej časti Afriky, ako aj v Hongkongu, Izraeli, Kanade, USA a mnohých európskych krajinách. Viaceré štáty v súčasnosti prijímajú obmedzenia vrátane rušenia leteckých spojení z krajín južnej Afriky.

Proti týmto reštrikciám sa postavila aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pre obavy, že sú nespravodlivé a môžu ostatné krajiny odradiť od riadneho zisťovania výskytu ďalších nových variantov. Členské krajiny WHO vyzvala, aby zachovali pokoj a v súvislosti s novým variantom omikron, ktorý vyvolal po celom svete paniku, prijali "racionálne" opatrenia.