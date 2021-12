KORONAVÍRUS Británia nakúpila milióny nových dávok vakcín: Všetci dospelí majú nárok na tretiu dávku

Minister zdravotníctva Sajid Javid spresnil, že objednávka zahŕňa 60 miliónov dávok vakcíny od americkej spoločnosti Moderna a 54 miliónov dávok od konzorcia Pfizer/BioNtech. Spojenému kráľovstvu podľa ministra pomôžu "získať čas" v boji proti novým variantom koronavírusu.

Britský premiér Boris Johnson na Twitteri napísal, že objednané vakcíny "môžu byť ešte upravené", aby boli účinné aj proti novým variantom vírusu.

Today the UK has ordered 114 million more Pfizer and Moderna vaccines for the next two years, future proofing our lifesaving vaccine programme.



These vaccines can also be edited against any future variants.



When you’re called up – make sure you get your jab.