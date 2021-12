KORONAVÍRUS Ministerstvo upozorňuje cestujúcich do Portugalska: Zlá správa pre očkovaných

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus

Zdroj: Topky/Maarty

BRATISLAVA - Všetci cestujúci sú pri vstupe do Portugalska povinní preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19. Výnimku nemajú ani zaočkované osoby alebo tí, ktorí ochorenie prekonali. Vyplýva to z aktualizovaných podmienok vstupu do krajiny, ktoré platia od stredy (1. 12.). Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na svojom webe.