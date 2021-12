KORONAVÍRUS Spojené štáty potvrdili prvý prípad nákazy variantom omikron

"Nakazená osoba sa vrátila z Juhoafrickej republiky 22. novembra. Bola plne zaočkovaná a vyvinuli sa u nej len mierne príznaky ochorenia, ktoré už začali ustupovať. Je v domácej karanténe a mala pozitívny výsledok testu. Všetky jej blízke kontakty mali negatívny test na covid," uviedlo CDC.

Breaking: The first confirmed case of #OmicronVariant has been detected in the United States. Everyone 5 years and older should get vaccinated against #COVID19. Boosters are recommended for everyone 18 years and older. Read CDC's full statement. https://t.co/raCFpQ6I1h