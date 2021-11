KORONAVÍRUS Británia rozšírila podávanie tretej dávky vakcíny pre všetkých od 18 rokov

Po novom sa skráti aj interval medzi druhou a treťou dávkou zo šiestich na tri mesiace a prioritu pri vakcinácii podpornou dávkou budú mať starší ľudia. "Tieto opatrenia budú chrániť viac ľudí, a to rýchlejšie a budeme i lepšie chránení ako národ," povedal poslancom britského parlamentu minister zdravotníctva Sajid Javid. Poznamenal, že ide o "obrovský krok" vo vakcinačnej kampani, ktorú Londýn spustil vlani v decembri. Počet ľudí, ktorí budú mať nárok na tretiu dávku, sa totiž teraz takmer zdvojnásobí.

Novou stratégiou je získať čas a posilniť obranné mechanizmy proti pandémii

Javid dodal, že vzhľadom na šírenie variantu omikron je novou stratégiou získať čas a posilniť obranné mechanizmy proti pandémii. V pondelok hlásili šesť prípadov nákazy variantom omikron v Škótsku, pričom päť ďalších prípadov bolo potvrdených v Anglicku. Oznámil to Javid, ktorý očakáva, že počet "prípadov v nasledujúcich dňoch ešte vzrastie".

Británia pre obavy z variantu omikron, ktorý po prvý raz hlásili minulý týždeň z Juhoafrickej republiky (JAR), umiestnila na tzv. červený zoznam celkovo už desať juhoafrických krajín, a to JAR, Namíbiu, Zimbabwe, Botswanu, Lesotho, Eswatini (bývalé Svazijsko), Angolu, Mozambik, Malawi a Zambiu. Takéto zaradenie znamená, že všetci cestujúci z týchto krajín sa budú musieť izolovať po príchode do Británie desať dní v hoteli. V Anglicku sa tiež znovu zaviedli povinné rúška v obchodoch a verejnej hromadnej doprave a povinnú karanténu pre osoby, ktoré sa dostali do kontaktu s nakazenými.