Odkaz ženy, ktorá ako prvá na svete dostala vakcínu od Pfizeru: Je určený aj pre mnohých Slovákov

Keenanová zo severoírskej obce Enniskillen okomentovala očkovanie proti covidu ako najlepšiu vec, aká sa kedy stala. "Bolo to úžasné. Teraz nemôžem uveriť tomu, čo sa vtedy stalo. Som taká šťastná, že som tú injekciu dostala," vyhlásila žena, ktorú priatelia oslovujú Maggie. "Všetkým ju odporúčam," dodala.

Britský premiér Boris Johnson vyzdvihol rýchly úspech Británie pri zavádzaní vakcín proti COVID-19 a uviedol, že práve vďaka tomu mohol v júli obnoviť prevádzku tamojšej ekonomiky. Vzhľadom na obavy z nového variantu koronavírusu teraz nalieha na rozšírenie programu očkovania treťou posilňujúcou dávkou. "Vakcíny zostávajú našou prvou a najlepšou obrannou líniou proti vírusu," povedal Johnson.

