KORONAVÍRUS Zamestnanci britského premiéra na videu žartujú o večierku počas lockdownu: Vyslúžili si ostrú kritiku

Videozáznam zverejnený stanicou ITV New podľa britských médií zachytáva, ako vysoko postavení zamestnanci Downing Street nacvičujú tlačovú konferenciu. Záznam bol údajne vyhotovený 22. decembra - štyri dni po údajnej oslave. "Práve som na Twitteri videl správy, že v piatok večer sa na Downing Street konal vianočný večierok. Je vám táto informácia známa?" pýta sa na videu jeden z Johnsonových poradcov vtedajšej tlačovej tajomníčky Allegry Strattonovej. "Ja som šla domov," odpovedá Strattonová na skúšobnú otázku, potom sa zasmeje a povie: "počkať, počkať". "Premiér by schválil konanie vianočnej oslavy?" pokračuje poradca. Strattonová sa opäť zasmeje a spýta sa: "Čo mám odpovedať?"

The government says “there was not a party” at No 10 last December and that no COVID rules were broken. A week into the story, this is a new 5-min video on the gap between the government’s assurances and available evidence. Produced by Michael Cox. https://t.co/cqIalvKKnB pic.twitter.com/vWBxhOogI7