KORONAVÍRUS Svet bojuje s novým variantom omikron: Vo viacerých krajinách pribúdajú infikovaní

Na nový variant koronavírusu bol minulý týždeň vo štvrtok pozitívne testovaný tridsiatnik z Juhoafrickej republiky (JAR), ktorý priletel z Johannesburgu do severoaustrálskeho mesta Darwin a test mu urobili v neďalekom najbezpečnejšom karanténnom zariadení v Austrálli, v Howard Springs. Podrobnosti prípadu oznámila ministerka zdravotníctva austrálskeho Severného teritória Natasha Fylesová.

Úrady štátu Nový Južný Wales v nedeľu hlásili, že dvaja pasažieri cestujúci z JAR do Sydney sa stali prvými austrálskymi prípadmi nákazy omikronom. Obaja sú úplne zaočkovaní, nemajú príznaky a sú v karanténe v Sydney.

Všetci pasažieri sú v karanténe

Premiér Nového Južného Walesu Dominic Perrottet v pondelok uviedol, že v tomto najľudnatejšom štáte Austrálie je možno už tretí prípad nákazy omikronom. Od nedele priletelo za 24 hodín piatimi letmi z deviatich krajín postihnutých variantom omikron 141 pasažierov. Všetci pasažieri sú v karanténe, oznámili úrady.

V pondelok sa zídu kľúčoví ministri austrálskej federálnej vlády, aby zvážili, ako zareagujú na situáciu celoštátne. Budú zvažovať aj to, či zmenia plány na uvoľnenie obmedzení na hraniciach, ktoré malo nastať v stredu 1. decembra. Federálny minister zdravotníctva Greg Hunt vyhlásil, že austrálske úrady "bez váhania podniknú dodatočné kroky, ak budú epidemické dôkazy na to, že je potrebné konať".

Švajčiarsko má podozrenie na variant omikron

Švajčiarsko má podozrenie na prvý prípad koronavírusového variantu omikron. V nedeľu večer to oznámila švajčiarska vláda, ktorá sa zároveň rozhodla pristúpiť k sprísneniu podmienok na vstup do krajiny, aby sa zabránilo šíreniu tohto variantu. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.

Prvé podozrenie na nákazu variantom omikron majú vo Švajčiarsku u osoby, ktorá minulý týždeň priletela z Juhoafrickej republiky, uviedol na Twitteri švajčiarsky federálny úrad verejného zdravia (FOPH). Ďalšie testovanie by malo v nasledujúcich dňoch vyjasniť situáciu okolo tohto podozrenia. Švajčiarsko zároveň sprísňuje podmienky na vstup do krajiny pre cestujúcich z 19 krajín sveta vrátane Británie, Českej republiky, Dánska, Izraelu, či Juhoafrickej republiky.

Cestujúci, ktorí pochádzajú z týchto krajín, sa pri nástupe do lietadla smerujúceho do Švajčiarska musia preukázať negatívnym výsledkom testu na koronavírus a po príchode do krajiny musia absolvovať desaťdňovú karanténu. Obyvatelia Švajčiarska v nedeľňajšom referende podporili pandemický zákon a plán vlády na boj proti koronavírusovej pandémii , čím umožnili zavedenie mimoriadnych opatrení na spomalenie šírenia nákazy.

Približne 62 percent voličov sa v referende vyjadrilo za používanie covidpasov pri vstupe do barov, reštaurácií či na niektoré podujatia, ako aj za finančnú podporu pre ľudí zasiahnutých pandémiou.

Škótsko potvrdilo šesť prípadov nákazy variantom omikron

V Škótsku bolo identifikovaných šesť prípadov nového variantu omikron, oznámila v pondelok tamojšia vláda. Experti sa teraz snažia určiť, kde sa pozitívne testovaní nakazili. Správu priniesla agentúra Reuters.

"Úrad verejného zdravotníctva vykonáva dôsledné trasovanie kontaktov. To nám pomôže určiť pôvod nákazy a identifikovať ďalších jedincov, ktorí sa mohli nakaziť," uviedol škótsky minister zdravotníctva Humza Yousaf. Ten zároveň dodal, že Škótsko bude vyžadovať, aby sa všetci pasažieri do dvoch dní po prílete podrobili testu PCR. Táto povinnosť bude platiť aj pre zaočkovaných. "Tieto opatrenia sa zavedú čo najskôr a ich dodržiavanie budeme dôsledne kontrolovať," dodal Yousaf.

V Poľsku ešte nehlásili prípad nákazy variantom omikron

Poľsko ešte nezaznamenalo prípad nákazy koronavírusovým variantom omikron, vyhlásil v pondelok námestník ministra zdravotníctva Waldemar Kraska pre súkromnú spravodajskú televíziu Polsat News. Citovala ho aj tlačová agentúra PAP. Kraska tiež povedal, že poľské laboratóriá pracujú "na plný výkon" a vláda situáciu sleduje.

"Som presvedčený, že ak sa takýto prípad v Poľsku objaví - ale dodnes sme nedostali hlásenia o prípade nového variantu omikron v Poľsku -, tak určite okamžite podnikneme kroky," pokračoval. "Ak sa tento variant u nás vyskytne, chceme ho zistiť čo najskôr a ohraničiť lokalitu jeho výskytu, či jeho prípadné malé ohniská," uviedol námestník ministra. Kraska neodpovedal priamo na otázku, či pasažieri prichádzajúci do Poľska z Juhoafrickej republiky (JAR) podliehajú nejakej špeciálnej procedúre testovania.

Podľa jeho slov minister zdravotníctva Adam Niedzielski vyzval zdravotné služby, "aby sa čo najlepšie postarali o všetkých, čo prichádzajú do Poľska". Dodal: "Dnes sa stretne krízový štáb vrátane hlavného hygienika, takže urobíme určité rozhodnutia." Stretnutie je naplánované na pondelok o 14.00 h.

Nový variant koronavírusu nazvaný omikron vyvolal šok po celom svete a krajiny teraz zakazujú lety z množstva afrických štátov. Ekonómia sa obávajú, že nový variant spôsobí ešte väčšie škody na ekonomikách, ktoré sa práve začali zotavovať z doterajších vĺn pandémie. Sú obavy, že variant omikron by mohol byť nákazlivejší, rýchlejšie sa šíriť a dokonca obchádzať imunitu človeka vybudovanú vakcínami.