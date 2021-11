Tvrdý postih pre kňaza po tom, ako vyjadril podporu Navaľnému: Prišiel trest a ZÁKAZ slúžiť omše!

Konanie ruského kňaza Georgija Suchobokija neušlo ani verejnosti. Suchobokij na sociálnej sieti vyjadril podporu prakticky úhlavnému protivníkovi voči Vladimirovi Putinovi, a to nezostalo bez odozvy. Kňaz Navaľného podporil 20. októbra na sociálnej sieti Facebook po tom, ako v Europarlamente získal Sacharovovu cenu za slobodu myslenia. Na dianie okolo kňaza upozornil na sociálenej sieti portál Infosecurity.sk

Zdroj: Facebook/Священник Георгий Сухобокий

Najskôr vyhadzov z funkcie, potom aj zákaz

Kňaz Suchobokij v príspevku síce uvádza, že najskôr s Navaľným nesúhlasil, no zmenilo sa to. "Predtým som ho kritizoval, ale dnes by som mu podal ruku," píše Suchobokij v poste. No už o týždeň ho vyhodili z pozície hovorcu Melekeskej eparchie. To však ešte stále nebolo všetko.

Už krátko na to, dňa 12. novembra 2021, mu eparcha Melekeskej a Čerdaklinskej eparchie Diodor dokonca zakázal slúžiť omše a nariadil mu aj akúsi duchovnú rehabilitáciu v kláštore. Tá má trvať až pol roka. Ako dôvod uviedli Suchobokého vyjadrenia pre „anticirkevné“ média. Suchobokij do kláštora nakoniec neodišiel. O prípade písal portál Svoboda.

Kňaz Georgij Suchobokij Zdroj: Facebook/Georgij Suchobokij

Zákaz vstupu do chrámu, kde roky pôsobil

Podľa ďalšieho zdroja TV Dožď v nedeľu 21. novembra prišiel Suchobokij do chrámu, kde mu oznámili, že do neho nemôže vstúpiť. Na druhý deň prišla ďalšia rana, keď kňaz dostal od eparchu Diodora list. V ňom sa písalo o zákaze vstúpiť do chrámu, kde roky slúžil.

Suchobokij sa teraz obracia na Moskovského patriarchu Kirilla, aby prešetril konanie eparchu Diodora, ktorému Suchobokij listom tiež odpovedal. Suchobokij bol dokonca známy tým, že kritizoval svojich nadriadených, no aktívne proti nemu vystúpili až teraz, po príspevku o Navaľnom.