Navaľnyj sa má polepšiť prácou: Rozhodol sa pre výrobu odevov, stal sa šičkou

MOSKVA - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj v utorok oznámil, že vo väzenskom tábore, kde si odpykáva svoj trest, dostal príkaz začať pracovať so zdôvodnením, že jeho "náprava nie je možná bez zapojenia do pracovnej činnosti. Spomedzi ponúkaných možností si Navaľnyj vybral prácu vo výrobe odevov, uviedla agentúra Reuters.

Vo svojom príspevku na sociálnych sieťach napísal, že zvažoval aj prácu pekára, ale keďže chcel byť v spoločnosti ľudí, rozhodol sa, že sa pridá k šičkám. Keďže slovo šička (po rusky šveja) sa v ruštine nevyskytuje v mužskom rode a bežne sa používa len pre ženy, Navaľnyj v príspevku nazvanom "Ako väzenie pomáha pochopiť feministky" vyzval ruskú spoločnosť, aby predložila návrhy na ekvivalent slova šička v mužskom rode.

Spomenul tiež, ako si on sám svojho času doberal ľudí, ktorí sa domáhali, aby podstatné mená "bloger" či "autor" mali v ruštine aj tvar v ženskom rode. "Teraz si život zažartoval na tvoj účet, Alexej," píše Navaľnyj, ktorý dodal, že predtým nebol proti ženským variantom podstatných mien, ale považoval to za nepodstatný problém a "dobrý dôvod na trolling". Teraz však "vrelo podporujem právo každého volať sa, ako chce ... Napokon, jazyk je na to, aby sa rozvíjal v súlade s potrebami spoločnosti".

Navaľnyj si odpykáva trest vo väzenskom tábore

Agentúra Reuters pripomenula, že Navaľnyj, ktorý je najvýznamnejším domácim kritikom prezidenta Vladimira Putina, nastúpil v marci na výkon trestu do väzenského tábora východne od Moskvy. Odsúdený bol na dva a pol roka za nerešpektovanie podmienok podmienečného trestu, ktorý nad ním vyniesol súd v kauze Yves Rocher. Navaľnyj tvrdí, že obvinenia voči nemu v tejto kauze boli vymyslené, aby súdy zmarili jeho politické ambície. Navaľnyj chce totiž kandidovať vo voľbách ruského prezidenta.

Jeho najnovší príspevok na sociálnych sieťach sa objavil v deň, keď Putin uskutoční videohovor s prezidentom USA Joeom Bidenom. Spojené štáty v marci uvalili na Rusko sankcie za pokus o otravu Navaľného nervovoparalytickou látkou. Moskva toto obvinenie rozhodne poprela.