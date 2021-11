Britský premiér navrhuje, aby Francúzsko prebralo migrantov: Chystá aj nové opatrenia proti nim

LONDÝN - Britský premiér Boris Johnson vo štvrtok požiadal Francúzsko, aby prevzalo späť všetkých migrantov, ktorí sa do Spojeného kráľovstva dostali cez Lamanšský prieliv. Informovala o tom agentúra AFP.

Ako napísal Johnson v liste adresovanom francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, tento krok by "značne znížil - ak nie zastavil - prechody (migrantov), zachránil tisíce životov, a to tým, že by zásadne narušil obchodný model zločineckých gangov", ktoré stoja za pašovaním ľudí.

"Navrhujem, aby sme uzavreli bilaterálnu dohodu o opätovnom prijímaní umožňujúcu návrat nelegálnych migrantov, ktorí prejdú cez Lamanšský prieliv," uviedol Johnson.

Nové opatrenia proti migrantom

V liste spomína tiež viacero opatrení, ktoré majú zabrániť nelegálnym prechodom medzi oboma krajinami. Navrhuje napríklad spoločné policajné hliadky na francúzskych plážach, využívanie dokonalejšej techniky vrátane senzorov a radarov, hliadkovanie v teritoriálnych vodách oboch krajín, letecké monitorovanie aj pomocou dronov či zdieľanie spravodajských informácií. "Sme pripravení začať s takýmito hliadkami od začiatku budúceho týždňa," poznamenal Johnson.

Zdroj: SITA/AP Photo/Michel Spingler

Macron a Johnson sa v stredu večer dohodli na zintenzívnení opatrení s cieľom predchádzať úmrtiam migrantov na mori. Dvojica spolu telefonovala po tom, ako došlo v Lamanšskom prielive k potopeniu člna s migrantmi, ktorí sa pokúšali dostať z Francúzska do Británie. Pri tragédii zahynulo 27 ľudí.

Tento rok sa podľa údajov britskej agentúry PA cez tento prieliv preplavilo viac ako 25.700 ľudí. To je trikrát viac, ako celkový počet takýchto migrantov za minulý rok.