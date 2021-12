Babiš chce do Poľska poslať 150 vojakov: Pomôcť majú s migračnou krízou

Českí vojaci podľa Babiša budú na hraniciach pomáhať svojím poľským kolegom, ale nebudú vykonávať úlohy súvisiace priamo s migrantmi. Podľa neoficiálnych správ plánuje Česko do Poľska vyslať technické a logistické jednotky. Podľa českej ústavy však vyslanie českých vojakov do zahraničia musia najskôr schváliť obe komory parlamentu.

Zahraničný výbor českej Poslaneckej snemovne, dolnej komory parlamentu, v utorok odsúdil snahy režimu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka o destabilizáciu Poľska, Litvy, Lotyšska a celej Európskej únie zosnovaním migračnej krízy na hraniciach týchto krajín s Bieloruskom. Českí poslanci tiež odporučili vláde, aby poskytla Poľsku diplomatickú, materiálnu a tam, kde je to potrebné, aj vojenskú pomoc, aby dokázalo obrániť vonkajšie hranice EÚ, píše PAP.

EÚ kritizuje Lukašenkov režim

Do Poľska, ako aj Litvy a Lotyšska, začali masovo prichádzať migranti po tom, ako bieloruský líder Alexandr Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk im už nebude brániť v ceste do EÚ cez svoje územie, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu. EÚ tvrdí, že Lukašenkov režim odvtedy migrantov na hranice zmienených krajín vysiela zámerne, aby tak spôsobil chaos a spory v Únii. Lukašenko to popiera. Ľudia z Iraku, Sýrie či Afganistanu prichádzajú do Bieloruska na turistické víza.

Varšava na prílev migrantov zareagovala vyslaním tisícov vojakov do pohraničnej oblasti, zavedením výnimočného stavu i rýchlym stavaním plotu z ostnatého drôtu. Avizovala tiež, že v decembri plánuje začať na hraniciach stavať múr, pričom jeho stavbu by chcela dokončiť v prvej polovici budúceho roka.