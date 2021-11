Odborníci majú obavy: Nový variant KORONAVÍRUSU, nebezpečnejší a náklazlivejší

Hoci celková krivka nových infekcií v Afrike klesá, v niekoľkých krajinách tohto kontinentu sa šíri štvrtá vlna koronavírusu, ukazujú oficiálne údaje. Okrem nízkeho percenta zaočkovaných vyvolávajú obavy aj nepotvrdené správy o novom variante koronavírusu, ktorý sa údajne objavil v Juhoafrickej republike (JAR), kde čísla o nákaze pomaly znovu stúpajú.

John Nkengasong z Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) patriaceho pod Africkú úniu (AÚ) vo štvrtok zdôraznil, že tieto údaje budú preverené a zhodnotené. "Musíme urobiť viac štúdií, je toho veľa, čo o novom variante koronavírusu nevieme. Musíme sa na tieto údaje pozrieť veľmi dôkladne, až potom vydáme vyhlásenie. Nutným cieľom pre náš kontinent je 70-percentná miera zaočkovanosti obyvateľov," dodal Nkengasong.

Počet nových prípadov nákazy v Afrike klesol v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 11 percent a počet úmrtí o 15 percent. Podľa Afrického CDC zatiaľ v Afrike zdokumentovali celkovo približne 8,6 milióna prípadov nákazy, z ktorých bolo smrteľných vyše 222.000.

Očkovanie seniorov a chorých ľudí musí mať prednosť

Podľa Nkengasonga počet neoznámených prípadov v Afrike, ktorá má 1,3 miliardy obyvateľov, je pravdepodobne vyšší. Vyjadril sa aj proti povinnému očkovaniu. Očkovanie seniorov a chorých ľudí musí mať prednosť pred posilňujúcimi dávkami vakcín alebo preventívnym očkovaním detí, upozornil. Inak je cieľ zaočkovať 70 percent afrického obyvateľstva do konca budúceho roka ohrozený, vysvetlil.

Africké CDC sa pokúša spojiť prostriedky afrických krajín a koordinovať opatrenia v boji proti pandémii. Podľa CDC si zatiaľ Afrika zaobstarala okolo 403 miliónov dávok vakcín, z ktorých bolo podaných 55 percent. Nkengasong pripísal nízku mieru zaočkovanosti okrem iného aj logistickým problémom a vyzval na intenzívnejšie testovanie v jednotlivých krajinách.

Nový variant koronavírusu s veľkým počtom mutácií

"Žiaľ, zistili sme nový variant, ktorý je v Juhoafrickej republike dôvodom na obavy," povedal virológ Tulio de Oliveira na narýchlo zvolanej tlačovej konferencii. Kvôli svojim mnohým mutáciám na spike proteíne by tento variant mohol ľahšie obísť imunitný systém človeka a následne aj nakaziť viac ľudí. Práve spike proteínom preniká koronavírus do ľudskej bunky.

Variant dostal vedecké označenie B.1.1.529 a "má veľmi veľký počet mutácií", povedal de Oliveira s tým, že predpokladá, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dá novému variantu grécke označenie v piatok. "Žiaľ, spôsobuje nový nárast v prípadoch infekcie," doplnil. Informoval aj o výskyte tohto nového variantu v Botswane a Hongkongu.

WHO oznámila, že tento hlásený variant "pozorne sleduje" a podľa očakávania zvolá na piatok technické zasadnutie, kde sa rozhodne, či by mal byť označený za variant "záujmu" alebo "znepokojujúci" variant. "Prvé analýzy ukazujú, že tento variant má veľký počet mutácií, čo si vyžaduje ďalší výskum, a ten sa aj uskutoční," uviedla WHO.